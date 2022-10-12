(عرين الأسود) تعلن النفير العام وتهدد بإشعال المنطقة

أعلنت مجموعة (عرين الأسود) النفير العام، والوعيد بإعدام المستوطنين حال تجرأت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام قبر يوسف في مدينة نابلس الليلة.



وطالبت من الجميع بتحمل مسؤولياته، موجهةً رسالة لجنود الاحتلال ومستوطنيه "الساعات القادمة تحمل لكم ألم كبير وحسرة لطالما قمتم بزرعها بأحشائنا فذوقوا زرعكم ذوقوا زرعكم".



وقالت "لقد توارد لمسامعنا أن الاحتلال يتحدى المقاومة في نابلس وأنه سيدخل المستوطنين للصلاة في المنطقة الشرقية (قبر يوسف) ونسأل الله رب العرش العظيم أن يكون هذا الخبر صحيح، فقد يكون الاحتلال قد حكم على عدد كبير من المستوطنين بالإعدام وجرهم إلى مذبح انتخابي ليسقط لبيد بعد كم الخسارة التي ستحدث في أرواح جنوده ومستوطنيه".





رام الله - دنيا الوطن