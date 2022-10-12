غزة: قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، وحيت اللجنة أبناء شعبنا بالقدس خاصة والأراضي الفلسطينية عامة، الذين يقفون في وجه مخططات الاحتلال بتقسيم المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، مشيدة بالحالة الثورية المقاومة في جنين ونابلس وشعفاط، وتوقفت اللجنة أمام حصار الاحتلال لمخيم شعفاط باعتباره جريمة حرب وعقاب جماعي للمدنيين وانتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ورحبت المتابعة بجهود الجزائر لإتمام المصالحة، آملة أن تنجح لقاءات الفصائل برأب الصدع وإعادة توحيد المؤسسات على قاعدة الشراكة الوطنية المرتكزة على ثوابت شعبنا، وأبدت اللجنة جاهزيتها للتعامل مع ما يتم الاتفاق عليه وطنيا.
واطلعت على تجهيزات وزارة الزراعة لإنجاح موسم قطف الزيتون، مؤكدة على كونه مناسبة وطنية وتراثية يجب أن تتضافر جهود كل مكونات شعبنا لإنجاحها.
وناقشت عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، الابتعاث والتدريب والإيفاد، البنية التحتية، شؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت دعم وإسناد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لتوفير احتياجاتها بما يعزز من قيامها بمهامها الميدانية والقضاء على تجارة المخدرات.
كم تم اعتماد مشروع تطوير العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء، وإنشاء مبنى متكامل لهذا الغرض، واعتماد النظام الخاص بمحددات منح وتمديد الإجازة بدون راتب للموظفين، واعتماد آلية صرف الضمان الاجتماعي للعاملين على بند البطالة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وقررت رفع جهوزية لجنة إدارة ومواجهة الكوارث الطبيعية المحتملة خلال فصل الشتاء، وتوفير متطلبات عملها اللوجستية وفق الإمكانات، بالإضافة لإصدار قرارات بتخصيص أراضي منفعة لصالح مشاريع جديدة ومرافق عامة، وإلغاء تخصيص عدد من الأراضي الحكومية المخصصة سابقا وذلك لمخالفتها شروط التخصيص.
وأعلن عن توفير احتياجات تأمين نقل الموقوفين من المحاكم.
واتخذت قراراً باعتماد مشروع مسابقة أفضل مؤسسة نسائية، وتوفير الموازنة اللازمة للتنفيذ.
وقررت المصادقة على آلية صرف مخصص التقاعد 6% (المساهمات المحدودة) للموظفين.
وأوضحت اللجنة أنه تم تشكيل لجنة لترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات العامة.
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