غزة: قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

وقررت متابعة العمل الحكومي صرف مبلغ مالي لصالح تطوير مختبر التربة والري التابع لوزارة الزراعة، بالإضافة لصرف كشف جديد معتمد من قوائم الصرف من المستحقات لأغراض العلاج، وصرف مكافأة الثانوية العامة للدور الثاني والثالث للعام 2021 .

وقررت دعم وإسناد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لتوفير احتياجاتها بما يعزز من قيامها بمهامها الميدانية والقضاء على تجارة المخدرات.

كم تم اعتماد مشروع تطوير العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء، وإنشاء مبنى متكامل لهذا الغرض، واعتماد النظام الخاص بمحددات منح وتمديد الإجازة بدون راتب للموظفين، واعتماد آلية صرف الضمان الاجتماعي للعاملين على بند البطالة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وقررت رفع جهوزية لجنة إدارة ومواجهة الكوارث الطبيعية المحتملة خلال فصل الشتاء، وتوفير متطلبات عملها اللوجستية وفق الإمكانات، بالإضافة لإصدار قرارات بتخصيص أراضي منفعة لصالح مشاريع جديدة ومرافق عامة، وإلغاء تخصيص عدد من الأراضي الحكومية المخصصة سابقا وذلك لمخالفتها شروط التخصيص.

وأعلن عن توفير احتياجات تأمين نقل الموقوفين من المحاكم.

واتخذت قراراً باعتماد مشروع مسابقة أفضل مؤسسة نسائية، وتوفير الموازنة اللازمة للتنفيذ.

وقررت المصادقة على آلية صرف مخصص التقاعد 6% (المساهمات المحدودة) للموظفين.

وأوضحت اللجنة أنه تم تشكيل لجنة لترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات العامة.