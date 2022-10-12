عاجل

  • الصحة: استشهاد أسامة محمود عدوي ( ١٨ عاماً ) برصاص الاحتلال الحي في البطن بمخيم العروب

  • سيعقد رئيس الوزراء لبيد ووزيرة الطاقة الهرار ووزير الجيش غانتس مؤتمرا صحفيا الليلة حول الاتفاق مع لبنان

  • (القناة 7): لبيد سيعقد مؤتمراً صحفياً هذه الليلة للحديث عن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان


دولي

هل سيلتقي الرئيسان الأميركي والروسي خلال قمة G20 ؟

هل سيلتقي الرئيسان الأميركي والروسي خلال قمة G20 ؟
بايدن
رام الله - دنيا الوطن
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا ينوي لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة G20 المقررة بأندونيسيا في نوفمبر، دون أن يستبعد تماما هذه الإمكانية وقال إن الأمر مرهون بالظروف.

وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية الثلاثاء: "أنظر، ليست لدي أي نية للقائه.. لكن على سبيل المثال، إذا جاء إلي في قمة العشرين وقال إنه يريد أن يتحدث بشأن إطلاق سراح (نجمة كرة السلة الأمريكية المحتجزة في روسيا) بريتني غرينر، فسألتقي به. أقصد أن الأمر مرهون بالظروف.. لكن لا اتصور..".

وأضاف بايدن أن الأمر "سيعتمد على ما يريد (بوتين) التحدث عنه على وجه التحديد"، مضيفا أن واشنطن ليست مستعدة لبحث الشأن الأوكراني لا سيما بعد أن أكدت دول G7 في قمتها الثلاثاء مبدأ "لا (تفاوض على) شيء حول أوكرانيا دون (مشاركة) أوكرانيا".

وجدد بايدن اتهام بوتين بارتكاب "جرائم حرب" وقال: "لقد تصرف بوحشية، وأعتقد أنه ارتكب جرائم حرب، ولذا أنا لا أرى أي سبب منطقي للقائه الآن".

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لم ترفض بتاتا أي اتصالات مع الولايات المتحدة خلال قمة العشرين، و"إذا تم تقديم عرض، فإن موسكو ستنظر فيه".

أخبار ذات صلة

شاهد: الأمن الروسي ينشر صورة بالأشعة السينية للشحنة المتفجرة في جسر القرم

شاهد: الأمن الروسي ينشر صورة بالأشعة السينية للشحنة المتفجرة في جسر القرم

مسؤول أميركي سابق: واشنطن قد تغتال فلاديمير بوتين في هذه الحالة

مسؤول أميركي سابق: واشنطن قد تغتال فلاديمير بوتين في هذه الحالة

بعد وقت قصير من إطلاقه.. اليابان تدمر صاروخاً حاملاً لأقمار صناعية

بعد وقت قصير من إطلاقه.. اليابان تدمر صاروخاً حاملاً لأقمار صناعية

الخارجية الأميريكية: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل &#34;إنجاز دبلوماسي&#34;

الخارجية الأميريكية: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "إنجاز دبلوماسي"

(كابينت) يجتمع اليوم لإقرار اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

(كابينت) يجتمع اليوم لإقرار اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

ماذا قال الرئيس الأميركي بشأن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟

ماذا قال الرئيس الأميركي بشأن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟

بايدن يهنئ لبيد بالتوصل لاتفاق مع لبنان

بايدن يهنئ لبيد بالتوصل لاتفاق مع لبنان

روسيا والإمارات: نعمل بشكل نشط مع &#34;أوبك+&#34;

روسيا والإمارات: نعمل بشكل نشط مع "أوبك+"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تدين جرائم الاحتلال المتواصلة وتؤكد تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية

"الخارجية" تدين جرائم الاحتلال المتواصلة وتؤكد تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية

غزة: المباحث تُوقف مُطلقاً للنار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح

غزة: المباحث تُوقف مُطلقاً للنار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح

ماذا جاء في اجتماع وزير الاقتصاد مع مديرة (USAID) في فلسطين؟

ماذا جاء في اجتماع وزير الاقتصاد مع مديرة (USAID) في فلسطين؟

مرجعيات القدس تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني محذرة من النتائج السلبية لحصار شعفاط

مرجعيات القدس تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني محذرة من النتائج السلبية لحصار شعفاط

قيادي بـ &#34;النضال الشعبي&#34; يحذر من استفراد الاحتلال بأهلنا في مخيم شعفاط

قيادي بـ "النضال الشعبي" يحذر من استفراد الاحتلال بأهلنا في مخيم شعفاط

بدء الجلسة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني المُنعقد في الجزائر

بدء الجلسة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني المُنعقد في الجزائر

الجهاد الإسلامي تحدد شرط نجاح أي حوار وطني فلسطيني

الجهاد الإسلامي تحدد شرط نجاح أي حوار وطني فلسطيني

(فدا) يدعو للتوافق على آليات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وفقاً لما جاء باتفاقيات المصالحة

(فدا) يدعو للتوافق على آليات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وفقاً لما جاء باتفاقيات المصالحة

منوعات

شاهد: خطأ شاسع في فيلم (الإرهاب) بعد عرضه منذ 33 عام

شاهد: خطأ شاسع في فيلم (الإرهاب) بعد عرضه منذ 33 عام

هيفاء وهبي تحدث ضجة &#34;بتمنى أجسد دور المريضة نفسيًا&#34;

هيفاء وهبي تحدث ضجة "بتمنى أجسد دور المريضة نفسيًا"

لهذا السبب.. ياسمين صبري تخرج من السباق الرمضاني 2023

لهذا السبب.. ياسمين صبري تخرج من السباق الرمضاني 2023

شاهد: فاشينيستا سعودية شهيرة تظهر بوجه منتفخ وتسبب حيرة لجمهورها

شاهد: فاشينيستا سعودية شهيرة تظهر بوجه منتفخ وتسبب حيرة لجمهورها

شاهد: دنيا بطمة توجه رسالة غامضة لطليقها

شاهد: دنيا بطمة توجه رسالة غامضة لطليقها

شاهد: مروة راتب بإطلالة مثيرة.. والجمهور ينصدم بطول قامتها

شاهد: مروة راتب بإطلالة مثيرة.. والجمهور ينصدم بطول قامتها

إلهام شاهين تتخذ قرار جديد حول قضية التبرّع بأعضائها

إلهام شاهين تتخذ قرار جديد حول قضية التبرّع بأعضائها

شاهد: فنانة شهيرة تعلن طلاقها بطريقة غريبة

شاهد: فنانة شهيرة تعلن طلاقها بطريقة غريبة

شاهد: أحدث ظهور لعبلة كامل يحدث ضجة

شاهد: أحدث ظهور لعبلة كامل يحدث ضجة

شاهد: أحمد الفيشاوي يضع نفسه في موقف محرج بسبب هذا الفيديو

شاهد: أحمد الفيشاوي يضع نفسه في موقف محرج بسبب هذا الفيديو

عربي

الكشف عن تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الكشف عن تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

على خلفية قرار &#34;أوبك +&#34;.. بايدن يوجه تحذيراً للسعودية

على خلفية قرار "أوبك +".. بايدن يوجه تحذيراً للسعودية

تأجيل مشروع أول محطة للطاقة الكهرذرية في العراق

تأجيل مشروع أول محطة للطاقة الكهرذرية في العراق

حسن نصرالله: نحن أمام ساعات حاسمة بملف ترسيم الحدود البحرية

حسن نصرالله: نحن أمام ساعات حاسمة بملف ترسيم الحدود البحرية