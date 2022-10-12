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الرئيس اللبناني يعلن موعد إعادة النازحين السوريين

الرئيس اللبناني يعلن موعد إعادة النازحين السوريين
الرئيس اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن "عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل".

وقال عون في تصريح إنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات إلى بلدهم".

وأشار إلى أن "انجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، سيمكن لبنان من استخراج النفط والغاز وبالتالي سينتشل من الهاوية التي أسقط فيها نتيجة عدم تغيير طريقة الحكم لسنوات، إضافة إلى الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والإدارات العامة"، معتبرا أن "اتفاقية الترسيم هي هدية للشعب اللبناني بكل فئاته".

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