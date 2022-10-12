أبو عيطة يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن أجواء اليوم الأول من الحوار الوطني بالجزائر





وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"": أن الجميع حريص في النقاشات التي تدور، من أجل الوصول إلى إعلان يضمن توافق الجميع على إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية"، مجدداً التأكيد على أن "النقاشات تدور بروح مسؤولية عالية وبروج وطنية كبيرة".



وتابع أبو عيطة، أن "الأخوة في الجزائر مصرون كل الإصرار على الخروج بنتائج تليق بفلسطين، وبالتالي نقدر لهم هذا الدور الكبير الذي يقومون به".



وشدد على أنه "جاري العمل على استكمال النقاش حول كافة النقاط والقضايا المتعلقة بما سيصدر من توافق بين الفصائل".



وأعرب السفير الفلسطيني لدى الجزائر، أن "تتوج هذه النقاشات اليوم بشكل ينهي الانقسام ويحقق المصالحة الوطنية.





خاص دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى الجزائر، د. فايز أبو عيطة، اليوم الأربعاء، أن الحوارات دارت في اليوم الأول من الحوار الوطني بالجزائر، "بروح إيجابية ومسؤولية وطنية عالية".