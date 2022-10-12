غزة: المباحث تُوقف مُطلقاً للنار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح

رام الله - دنيا الوطنأوقفت مباحث محافظة شمال غزة - قسم مركز شرطة معسكر جباليا، المواطن (ع)، 47 عاماً من سكان تل الزعتر بالمحافظة، وذلك على خلفية قيامه بإطلاق النار خلال شجار عائلي.وبين قسم مباحث معسكر جباليا أن التحريات أثبتت إطلاق المذكور النار خلال شجار عائلي، وبضبطه واستجوابه، أقر بما نُسب إليه، وبدلالته تم ضبط المسدس المستخدم في الواقعة وهو من نوع "جلوك".وأشارت إلى أنه تم مصادرة السلاح المستخدم وإحالة ملف القضية والمتهم لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.