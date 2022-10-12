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شؤون فلسطينية

ماذا جاء في اجتماع وزير الاقتصاد مع مديرة (USAID) في فلسطين؟

ماذا جاء في اجتماع وزير الاقتصاد مع مديرة (USAID) في فلسطين؟
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني، خالد عسيلي، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فلسطين، إيمي توهيل ستول، اليوم الأربعاء، مجالات التعاون المشترك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات الدعم الامريكي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتسهيل التجارة، والبحث العلمي، وتحسين بيئة الاعمال ومعالجة المياه العادمة، والخدمات المصرفية الالكترونية والمشاريع التنموية المنفذة.

وأكد الوزير على أهمية دعم مشاريع وبرامج الوزارة الرامية الى  توسيع القاعدة الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص من القيام بمهامه في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأكد الجانب الأمريكي على أهمية الخطوات الفلسطينية التي   تنفذها الوزارة في تحسين وتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني والتي كان آخرها إقرار قانون الشركات الذي يتماشى مع التطور التكنولوجي.

واتفقا في نهاية اللقاء على التنسيق والتعاون المشترك لتطوير علاقات التعاون.

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