عقب إنهاء جلسته.. (كابينت) يقرّر دعم اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر(كابينت) صوّت خلال جلسته دعم إجراءات المصادقة على الاتفاق مع لبنان.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن " المجلس الزاري الإسرائيلي المصغر يوافق بالأغلبية على صيغة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان". لافتًا إلى أن "وزيرة الداخلية الإسرائيلية أياليت شاكيد قد امتنعت عن التصويت خلال الجلسة".بدوره، أوضح مكتب لبيد، أن "اجتماع (كابينت) انتهى، وصوت الوزراء على الملخص الذي خرج به رئيس الوزراء يائير لبيد بأن هناك أهمية وضرورة ملحة للتوصل إلى الاتفاقية البحرية مع لبنان في هذا الوقت".ووفق ما نقله المكتب، فقد "أعرب الوزراء عن دعمهم لتعزيز إجراءات الموافقة على الاتفاقية من قبل الحكومة".وأمس، قالت (القناة 13) الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، سيجتمع غداً الساعة 11:00 صباحا، لمناقشة الاتفاق مع لبنان.وأضافت القناة: أن الاجتماع سيتبعه الساعة 13:30 اجتماع، لكافة وزراء الحكومة الإسرائيلية.يأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل رسميا التوصل الى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية بين الجانبين وحقل الغاز "قانا".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، أن الحديث يدور عن إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل وسيدر المليارات على اقتصادها وسيضمن الاستقرار على الحدود الشمالية.ومن ناحيته قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إن الاتفاق سيعرض على الجمهور بصورة شفافة ووفقا للقانون مؤكدا ان إسرائيل لم تتخل عن شبر واحد من أمنها، وفق زعمه.وخلال زيارة لقيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، برفقة رئيس الأركان العامة، رحب غانتس بقبول الرئيس اللبناني بالاتفاق، وأوضح أن إسرائيل تريد ان تكون الدولة اللبنانية جارةً مستقرة ومزدهرة، وفق تعبيره.