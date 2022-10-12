مرجعيات القدس تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني محذرة من النتائج السلبية لحصار شعفاط

رام الله - دنيا الوطنوجهت مرجعيات القدس تحية اكبار واعتزاز لاهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا والمناطق المجاورة ، والذين اعلنوا العصيان المدني ويواصلون التصدي لاعتداءات جنود الاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية لا سيما مع استمرار الحصار الجائر المفروض منذ خمسة ايام ويسطّرون أروع صور البطولة والفداء.ودعت المرجعيات في اجتماعها الطارئ الذي عقدته صباح اليوم في مقر منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة المهندس عدنان الحسيني رئيس دائرة شؤون القدس وسماحة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ووزير شؤون القدس فادي الهدمي وامين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة وتعذر حضور محافظ القدس عدنان غيث بسبب الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحقه، الى اللحمة الوطنية والتعاضد والتكاتف وتفويت الفرصة على المتربصين بالمصلحة الوطنية العليا منعا للفتنة التي يسعى الاحتلال واعوانه الى اشعالها ، داعية الى النفير من أجل الدفاع عن مخيم شعفاط ولافتة الى أهمية المشاركة في كل الفعاليات المساندة للمخيم للتقصير من عمر هذا الحصار الجائر .وحذرت من النتائج السلبية للحصار الاسرائيلي المفروض على اكثر من 130 الف نسمة من اهالي منطقة مخيم شعفاط وضاحية السلام ورأس خميس وبلدة عناتا جنوب شرق مدينة القدس المحتلة ، مثمنة الموقف المقدسي الشعبي الداعم والمساند لاهلنا في القدس والضفة الغربية الذين اعلنوا العصيان المدني الشامل احتجاجا على اجراءات الاحتلال العنصرية والمنافية لكافة القوانين الدولية والانسانية .كما واكدت المرجعيات أن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك جزء لا يتجزأ من الحرب التي يشنها الاحتلال على العاصمة الفلسطينية المحتلة وهويتها وواقعها الحضاري التاريخي وعلى الوجود الفلسطيني فيها ، بما في ذلك تنفيذ المزيد من المشاريع الاستعمارية التوسعية التي تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم ، رافضة كل محاولات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين تغيير الوضع التاريخي والاستاتيكو القائم في المسجد الاقصى .واوضحت المرجعيات انها تجري اتصالاتها بكافة الهيئات والبعثات العربية والدولية في فلسطين للتحذير من ممارسات سلطات الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني داعية الى توفير الحماية الدولية واتخاذ موقف متقدم باتجاه احقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها انهاء الاحتلال وحق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة بعاصمتها الابدية القدس ، لافتة الى أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه أو اكتفائه ببعض بيانات الإدانة وصيغ التعبير الخجولة وسياسة الكيل بمكيالين ، يعمل على تمادي الاحتلال في ممارساته المخالفة لكافة الاعراف والقوانين الدولية والانسانية ، موضحة ان غياب العقوبات الدولية على دولة الاحتلال وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يفقد المجتمع الدولي وهيئاته المصداقية .