عاجل

  • إصابة جندي في المواجهات المندلعة ببلدة العيسوية في القدس

  • *الناطق باسم "فتح" منذر الحايك: نؤكد أن فتح حريصة على إنجاح الحوار وإنهاء الانقسام لتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية*


شؤون فلسطينية

مرجعيات القدس تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني محذرة من النتائج السلبية لحصار شعفاط

مرجعيات القدس تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني محذرة من النتائج السلبية لحصار شعفاط
محتجون يرفضون استمرار الحصار على شعفاط
رام الله - دنيا الوطن
وجهت مرجعيات القدس تحية اكبار واعتزاز لاهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا والمناطق المجاورة ، والذين اعلنوا العصيان المدني ويواصلون التصدي لاعتداءات جنود الاحتلال الاسرائيلي  وممارساته القمعية لا سيما مع استمرار الحصار الجائر المفروض منذ خمسة ايام  ويسطّرون أروع صور البطولة والفداء.

ودعت المرجعيات في اجتماعها الطارئ الذي عقدته صباح اليوم في مقر منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة المهندس عدنان الحسيني رئيس دائرة شؤون القدس وسماحة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ووزير شؤون القدس فادي الهدمي وامين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة وتعذر حضور محافظ القدس عدنان غيث بسبب الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحقه، الى اللحمة الوطنية  والتعاضد والتكاتف وتفويت الفرصة على المتربصين بالمصلحة الوطنية العليا منعا للفتنة التي يسعى الاحتلال واعوانه الى اشعالها ، داعية الى النفير من أجل الدفاع عن مخيم شعفاط  ولافتة الى أهمية المشاركة في كل الفعاليات المساندة للمخيم للتقصير من عمر هذا الحصار الجائر .

وحذرت من النتائج السلبية للحصار الاسرائيلي المفروض على اكثر من 130 الف نسمة من اهالي منطقة مخيم شعفاط وضاحية السلام ورأس خميس وبلدة عناتا جنوب شرق مدينة القدس المحتلة ، مثمنة الموقف المقدسي الشعبي الداعم والمساند لاهلنا في القدس والضفة الغربية الذين اعلنوا العصيان المدني الشامل احتجاجا على اجراءات الاحتلال العنصرية والمنافية لكافة القوانين الدولية والانسانية .

كما واكدت المرجعيات أن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك جزء لا يتجزأ من الحرب التي يشنها الاحتلال على العاصمة الفلسطينية المحتلة وهويتها وواقعها الحضاري التاريخي وعلى الوجود الفلسطيني فيها ، بما في ذلك تنفيذ المزيد من المشاريع الاستعمارية التوسعية التي تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم ، رافضة كل محاولات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين تغيير الوضع التاريخي والاستاتيكو القائم في المسجد الاقصى .

واوضحت المرجعيات انها تجري اتصالاتها بكافة الهيئات والبعثات العربية والدولية في فلسطين للتحذير من ممارسات سلطات الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني داعية الى توفير الحماية الدولية واتخاذ موقف متقدم باتجاه احقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها انهاء الاحتلال وحق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة بعاصمتها الابدية القدس ، لافتة الى أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي  وجرائمه أو اكتفائه ببعض بيانات الإدانة وصيغ التعبير الخجولة وسياسة الكيل بمكيالين ، يعمل على تمادي الاحتلال في ممارساته المخالفة لكافة الاعراف والقوانين الدولية والانسانية ، موضحة ان غياب العقوبات الدولية على دولة الاحتلال وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يفقد المجتمع الدولي وهيئاته المصداقية . 

أخبار ذات صلة

رسالة من الحركة الأسيرة للفصائل المجتمعة في الجزائر

رسالة من الحركة الأسيرة للفصائل المجتمعة في الجزائر

فتوح: عقلية الإجرام التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا

فتوح: عقلية الإجرام التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا

مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالقدس المحتلة

مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالقدس المحتلة

الصالحي يعلن النتائج الأخيرة لحوار الفصائل الفلسطينية بالجزائر

الصالحي يعلن النتائج الأخيرة لحوار الفصائل الفلسطينية بالجزائر

أبو ردينة: الرئيس عباس يجري اتصالات مكثفة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي

أبو ردينة: الرئيس عباس يجري اتصالات مكثفة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي

الرئيس عباس يصل كازاخستان للمشاركة في القمة السادسة لمنظمة &#34;سيكا&#34;

الرئيس عباس يصل كازاخستان للمشاركة في القمة السادسة لمنظمة "سيكا"

لقاء مرتقب يجمع الرئيس عباس ونظيره الروسي بوتين

لقاء مرتقب يجمع الرئيس عباس ونظيره الروسي بوتين

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتوح: عقلية الإجرام التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا

فتوح: عقلية الإجرام التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا

مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالقدس المحتلة

مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالقدس المحتلة

الرئيس عباس يصل كازاخستان للمشاركة في القمة السادسة لمنظمة &#34;سيكا&#34;

الرئيس عباس يصل كازاخستان للمشاركة في القمة السادسة لمنظمة "سيكا"

إصابتان إحداها خطيرة برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة

إصابتان إحداها خطيرة برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة

حماس تنفي إصدارها أي بيانات حول مفاوضات لبنان وإسرائيل

حماس تنفي إصدارها أي بيانات حول مفاوضات لبنان وإسرائيل

طالع: تفاصيل مسودّة الورقة الجزائرية لإعلان المصالحة الفلسطينية

طالع: تفاصيل مسودّة الورقة الجزائرية لإعلان المصالحة الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تدين جرائم الاحتلال المتواصلة وتؤكد تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية

"الخارجية" تدين جرائم الاحتلال المتواصلة وتؤكد تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية

أبو عيطة يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن أجواء اليوم الأول من الحوار الوطني بالجزائر

أبو عيطة يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن أجواء اليوم الأول من الحوار الوطني بالجزائر

منوعات

شاهد: خطأ شاسع في فيلم (الإرهاب) بعد عرضه منذ 33 عام

شاهد: خطأ شاسع في فيلم (الإرهاب) بعد عرضه منذ 33 عام

هيفاء وهبي تحدث ضجة &#34;بتمنى أجسد دور المريضة نفسيًا&#34;

هيفاء وهبي تحدث ضجة "بتمنى أجسد دور المريضة نفسيًا"

لهذا السبب.. ياسمين صبري تخرج من السباق الرمضاني 2023

لهذا السبب.. ياسمين صبري تخرج من السباق الرمضاني 2023

شاهد: فاشينيستا سعودية شهيرة تظهر بوجه منتفخ وتسبب حيرة لجمهورها

شاهد: فاشينيستا سعودية شهيرة تظهر بوجه منتفخ وتسبب حيرة لجمهورها

شاهد: دنيا بطمة توجه رسالة غامضة لطليقها

شاهد: دنيا بطمة توجه رسالة غامضة لطليقها

شاهد: مروة راتب بإطلالة مثيرة.. والجمهور ينصدم بطول قامتها

شاهد: مروة راتب بإطلالة مثيرة.. والجمهور ينصدم بطول قامتها

إلهام شاهين تتخذ قرار جديد حول قضية التبرّع بأعضائها

إلهام شاهين تتخذ قرار جديد حول قضية التبرّع بأعضائها

شاهد: فنانة شهيرة تعلن طلاقها بطريقة غريبة

شاهد: فنانة شهيرة تعلن طلاقها بطريقة غريبة

شاهد: أحدث ظهور لعبلة كامل يحدث ضجة

شاهد: أحدث ظهور لعبلة كامل يحدث ضجة

شاهد: أحمد الفيشاوي يضع نفسه في موقف محرج بسبب هذا الفيديو

شاهد: أحمد الفيشاوي يضع نفسه في موقف محرج بسبب هذا الفيديو

عربي

الرئيس اللبناني يعلن موعد إعادة النازحين السوريين

الرئيس اللبناني يعلن موعد إعادة النازحين السوريين

عقب إنهاء جلسته.. (كابينت) يقرّر دعم اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

عقب إنهاء جلسته.. (كابينت) يقرّر دعم اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

الكشف عن تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الكشف عن تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

على خلفية قرار &#34;أوبك +&#34;.. بايدن يوجه تحذيراً للسعودية

على خلفية قرار "أوبك +".. بايدن يوجه تحذيراً للسعودية