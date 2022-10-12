الكشف عن تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل





رام الله - دنيا الوطنكشفت وكالة (رويترز) للأنباء، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مسودة اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، والتي تم التوصل إليها عبر الوساطة الأمريكية.وذكرت (رويترز) أن مسودة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل تتضمن الاعتراف بخط إسرائيل الأمني قبالة مستوطنة (روش هنيكراه)، مؤكدةً أن الاتفاق "حل دائم ومنصف" للنزاع البحري.وأضافت أنه ووفق مسودة الاتفاق، فإن 17% من أرباح الغاز من مكمن صيدا تذهب إلى إسرائيل، لافتة إلى أن لبنان وإسرائيل سيرسلان بوقت واحد قائمة تحتوي على الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية بين الجانبينوأشارت (رويترز) إلى أن لبنان وإسرائيل اتفقا على إبقاء الوضع قرب الشاطئ بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي، فيما قد تتم إعادة التفاوض إذا جرت مفاوضات بشأن الحدود البرية، وفق مسودة الاتفاق.وسيدخل اتفاق ترسيم الحدود حيز التنفيذ في تاريخ إرسال واشنطن إشعاراً بالتأكيد على موافقة الطرفين على بنودهوأكدت (رويترز)، أن لبنان وإسرائيل يعتزمان حل أي خلافات بشأن تفسير الاتفاق الحدودي وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم واشنطن بتيسيرها.