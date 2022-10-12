دولي

شاهد: الأمن الروسي ينشر صورة بالأشعة السينية للشحنة المتفجرة في جسر القرم

شاهد: الأمن الروسي ينشر صورة بالأشعة السينية للشحنة المتفجرة في جسر القرم
رام الله - دنيا الوطن
نشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي صورة للمتفجرات التي استخدمت في الهجوم على جسر القرم، كما ظهرت في الأشعة السينية لدى التفتيش.

وذكر الأمن الروسي في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تم تمويه العبوة الناسفة على شكل لفائف باستخدام فيلم بولي إثيليي على 22 منصة نقالة يبلغ وزنها الإجمالي 22770 كغم، ونقلت هذه الشحنة عبر أراضي عدة دول قبل أن يتم تفجيرها وهي على متن شاحنة تمر بجسر القرم فجر السبت الماضي.

ونقلت هذه الشحنة عبر أراضي عدة دول قبل أن تصل إلى روسيا من جورجيا بشاحنة مسجلة في تلك الدولة. وتم تفجير العبوة الناسفة وهي على متن شاحنة أخرى أثناء مرورها بجسر القرم فجر السبت الماضي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقال الأمن الروسي إن الهجوم الإرهابي دبرته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ورئيسها كيريل بودانوف شخصيا، مضيفا أنه تم توقيف خمسة مواطنين روس وثلاثة من مواطني أوكرانيا وأرمينيا متورطين في التحضير للهجوم.

يشار إلى أن تفجيراً أصاب جسر كيرتش أو جسر القرم، السبت الماضي، الأمر الذي أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

واتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف خلف التفجير، فيما نفت كييف هذه الاتهامات.

وردت روسيا أول امس الاثنين، على الهجوم، بقصف عنيف استهدف مناطق متفرقة من أوكرانيا، من بينها العاصمة كييف.



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