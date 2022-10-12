على خلفية قرار "أوبك +".. بايدن يوجه تحذيراً للسعودية

رام الله - دنيا الوطنحذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، المملكة العربية السعودية، من أنها قد تواجه عواقب، على خلفية قرار لمنظمة "أوبك +"، بشأن خفض إنتاج النفط.وقررت السعودية الأسبوع الماضي، خفض إنتاج النفط الخام في إطار تحالف "أوبك +" النفطي.وقال بايدن في مقابلة مع شبكة (سي إن إن)، أمس الثلاثاء: "لن أخوض فيما أفكر فيه وما يدور في ذهني، ولكن سيكون هناك عواقب"، مشيراً إلى أن "الوقت قد حان لواشنطن حتى تعيد التفكير في علاقتها بالمملكة العربية السعودية".وأعلن تحالف "أوبك +" في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10%، قبل أن تتراجع قليلا الأسبوع الجاري.وبالمقابل، وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بـ"الاستراتيجية"، واعتبر أن قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط الخام "اقتصادي بحت"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).وقال الأمير فيصل في تصريحات أدلى بها لقناة (العربية) السعودية: "لا جوانب سياسية لقرار "أوبك+"، ولا ننظر لأي تفسيرات سياسية له".وشدد على أن العلاقة مع واشنطن "استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة"، مؤكدا أن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن "يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة".وتابع: "علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسسها".