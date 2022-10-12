على خلفية قرار "أوبك +".. بايدن يوجه تحذيراً للسعودية
حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، المملكة العربية السعودية، من أنها قد تواجه عواقب، على خلفية قرار لمنظمة "أوبك +"، بشأن خفض إنتاج النفط.
وقررت السعودية الأسبوع الماضي، خفض إنتاج النفط الخام في إطار تحالف "أوبك +" النفطي.
وقال بايدن في مقابلة مع شبكة (سي إن إن)، أمس الثلاثاء: "لن أخوض فيما أفكر فيه وما يدور في ذهني، ولكن سيكون هناك عواقب"، مشيراً إلى أن "الوقت قد حان لواشنطن حتى تعيد التفكير في علاقتها بالمملكة العربية السعودية".
وأعلن تحالف "أوبك +" في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10%، قبل أن تتراجع قليلا الأسبوع الجاري.
وبالمقابل، وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بـ"الاستراتيجية"، واعتبر أن قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط الخام "اقتصادي بحت"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).
وقال الأمير فيصل في تصريحات أدلى بها لقناة (العربية) السعودية: "لا جوانب سياسية لقرار "أوبك+"، ولا ننظر لأي تفسيرات سياسية له".
وشدد على أن العلاقة مع واشنطن "استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة"، مؤكدا أن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن "يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة".
وتابع: "علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسسها".
التعليقات