عاجل

  • مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية: لبنان وإسرائيل اتفقا على حل الخلافات المستقبلية عبر واشنطن

  • اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ بمجرد إرسال الموافقة إلى أميركا

  • مسودة اتفاق:لبنان وإسرائيل اتفقا على إبقاء الوضع قرب الشاطئ بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي

  • نص الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل: قد تتم إعادة التفاوض إذا جرت مفاوضات بشأن الحدود البرية

  • نص الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل: 17% من أرباح الغاز من مكمن صيدا تذهب إلى إسرائيل

  • (رويترز): لبنان وإسرائيل سيرسلان بوقت واحد قائمة تحتوي على الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية بين الجانبين

  • (رويترز): مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تقول إن الاتفاق "حل دائم ومنصف" للنزاع البحري

  • نص اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل: إنهاء النزاع البحري بشكل دائم

  • نص الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل: الاعتراف بخط إسرائيل الأمني قبالة مستوطنة (روش هنيكراه)

  • العربية: نص الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل: الاعتراف بخط إسرائيل الأمني قبالة مستوطنة روش هنيكراه


عربي

على خلفية قرار "أوبك +".. بايدن يوجه تحذيراً للسعودية

على خلفية قرار "أوبك +".. بايدن يوجه تحذيراً للسعودية
الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، المملكة العربية السعودية، من أنها قد تواجه عواقب، على خلفية قرار لمنظمة "أوبك +"، بشأن خفض إنتاج النفط.

وقررت السعودية الأسبوع الماضي، خفض إنتاج النفط الخام في إطار تحالف "أوبك +" النفطي.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة (سي إن إن)، أمس الثلاثاء: "لن أخوض فيما أفكر فيه وما يدور في ذهني، ولكن سيكون هناك عواقب"، مشيراً إلى أن "الوقت قد حان لواشنطن حتى تعيد التفكير في علاقتها بالمملكة العربية السعودية".

وأعلن تحالف "أوبك +" في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10%، قبل أن تتراجع قليلا الأسبوع الجاري.

وبالمقابل، وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بـ"الاستراتيجية"، واعتبر أن قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط الخام "اقتصادي بحت"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وقال الأمير فيصل في تصريحات أدلى بها لقناة (العربية) السعودية: "لا جوانب سياسية لقرار "أوبك+"، ولا ننظر لأي تفسيرات سياسية له".

وشدد على أن العلاقة مع واشنطن "استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة"، مؤكدا أن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن "يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة".

وتابع: "علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسسها".

أخبار ذات صلة

تأجيل مشروع أول محطة للطاقة الكهرذرية في العراق

تأجيل مشروع أول محطة للطاقة الكهرذرية في العراق

حسن نصرالله: نحن أمام ساعات حاسمة بملف ترسيم الحدود البحرية

حسن نصرالله: نحن أمام ساعات حاسمة بملف ترسيم الحدود البحرية

محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية

محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية

تونس: سخط عام في أوساط المواطنين جرّاء نقص الغذاء

تونس: سخط عام في أوساط المواطنين جرّاء نقص الغذاء

رئيس البرلمان العربي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

رئيس البرلمان العربي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

&#34;لبيد&#34;: توصلنا لاتفاق تاريخي مع لبنان وغدًا جلسة (كابينت) بهذا الشأن

"لبيد": توصلنا لاتفاق تاريخي مع لبنان وغدًا جلسة (كابينت) بهذا الشأن

مسؤول لبناني: أخذنا حصتنا الكاملة من حقل &#34;قانا&#34; ولا تقاسم للثروات مع إسرائيل

مسؤول لبناني: أخذنا حصتنا الكاملة من حقل "قانا" ولا تقاسم للثروات مع إسرائيل

الرئيس التونسي: متمسكون بثوابت سياستنا الخارجية وعدم دخول تونس في أي تحالف

الرئيس التونسي: متمسكون بثوابت سياستنا الخارجية وعدم دخول تونس في أي تحالف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا) يدعو للتوافق على آليات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وفقاً لما جاء باتفاقيات المصالحة

(فدا) يدعو للتوافق على آليات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وفقاً لما جاء باتفاقيات المصالحة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة المتطرف &#34;بن غفير&#34;

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة المتطرف "بن غفير"

مستوطنون يعتدون على طبيب شرق طولكرم

مستوطنون يعتدون على طبيب شرق طولكرم

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة صباح الأربعاء

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة صباح الأربعاء

كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت؟

كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت؟

العوض: اليوم الأول للحوار الوطني تناول بإيجابية مبادئ عامة جرى الاتفاق عليها سابقاً

العوض: اليوم الأول للحوار الوطني تناول بإيجابية مبادئ عامة جرى الاتفاق عليها سابقاً

البرغوثي لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: انتهاء الجلسة الأولى للحوار الوطني والاتفاق على كثير من القضايا

البرغوثي لـ "دنيا الوطن": انتهاء الجلسة الأولى للحوار الوطني والاتفاق على كثير من القضايا

اشتية يدعو لجهد دولي عاجل لفك الحصار عن مخيم شعفاط

اشتية يدعو لجهد دولي عاجل لفك الحصار عن مخيم شعفاط

منوعات

شاهد: خطأ شاسع في فيلم (الإرهاب) بعد عرضه منذ 33 عام

شاهد: خطأ شاسع في فيلم (الإرهاب) بعد عرضه منذ 33 عام

هيفاء وهبي تحدث ضجة &#34;بتمنى أجسد دور المريضة نفسيًا&#34;

هيفاء وهبي تحدث ضجة "بتمنى أجسد دور المريضة نفسيًا"

لهذا السبب.. ياسمين صبري تخرج من السباق الرمضاني 2023

لهذا السبب.. ياسمين صبري تخرج من السباق الرمضاني 2023

شاهد: فاشينيستا سعودية شهيرة تظهر بوجه منتفخ وتسبب حيرة لجمهورها

شاهد: فاشينيستا سعودية شهيرة تظهر بوجه منتفخ وتسبب حيرة لجمهورها

شاهد: دنيا بطمة توجه رسالة غامضة لطليقها

شاهد: دنيا بطمة توجه رسالة غامضة لطليقها

شاهد: مروة راتب بإطلالة مثيرة.. والجمهور ينصدم بطول قامتها

شاهد: مروة راتب بإطلالة مثيرة.. والجمهور ينصدم بطول قامتها

إلهام شاهين تتخذ قرار جديد حول قضية التبرّع بأعضائها

إلهام شاهين تتخذ قرار جديد حول قضية التبرّع بأعضائها

شاهد: فنانة شهيرة تعلن طلاقها بطريقة غريبة

شاهد: فنانة شهيرة تعلن طلاقها بطريقة غريبة

شاهد: أحدث ظهور لعبلة كامل يحدث ضجة

شاهد: أحدث ظهور لعبلة كامل يحدث ضجة

شاهد: أحمد الفيشاوي يضع نفسه في موقف محرج بسبب هذا الفيديو

شاهد: أحمد الفيشاوي يضع نفسه في موقف محرج بسبب هذا الفيديو

عربي

تأجيل مشروع أول محطة للطاقة الكهرذرية في العراق

تأجيل مشروع أول محطة للطاقة الكهرذرية في العراق

محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية

محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية

تونس: سخط عام في أوساط المواطنين جرّاء نقص الغذاء

تونس: سخط عام في أوساط المواطنين جرّاء نقص الغذاء

رئيس البرلمان العربي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

رئيس البرلمان العربي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية