مسؤول أميركي سابق: واشنطن قد تغتال فلاديمير بوتين في هذه الحالة

رام الله - دنيا الوطنحذر مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، من أن أي خطوة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن استخدام الأسلحة النووية، بمثابة "توقيع على مذكرة انتحاره".وأضاف في مقابلة أجرتها محطة (إل بي سي نيوز) الإذاعية البريطانية، أن الولايات المتحدة قد "تغتال" الرئيس الروسي إذ لجأ لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.وتابع: "إننا بحاجة إلى أن نوضح أنه في حال أمر بوتين باستخدام السلاح النووي التكتيكي، فإنه يوقع بذلك على مذكرة انتحاره"، مردفاً: "أعتقد أن هذا ما قد يتطلبه الأمر لردعه، إذ وقع تحت ضغط ظروف قاسية".وأردف مستشار الأمن القومي السابق: "يمكنك أن تسأل قاسم سليماني في إيران عما حدث، عندما قررنا أن شخصاً ما يمثل تهديداً للولايات المتحدة"، إذ قتل سليماني بغارة أميركية في بغداد في عام 2020.وزاد: "أعتقد أنه في أي وقت نفكر فيه في استخدام محتمل للأسلحة النووية، فإنه يتعين علينا أن نحمل الأمر على محمل الجد، ولكنني أعتقد أيضاً أنه يتعين علينا أن نكون واضحين للغاية بهذا الخصوص"، وفق ما نقل موقع (الشرق).وأشار بولتون إلى انزعاجه، من تصريحات بوتين، الذي قال الأسبوع الماضي إنه "لا يمكنني تخيل استخدام سلاح نووي تكتيكي لا يقود إلى هرمجدون (معركة نهاية العالم)".وحذر المسؤول الأميركي السابق من أن "سلسلة السببية تبدأ من تهديد واحد باستخدام سلاح نووي تكتيكي، وهو ما يفعله بوتين في الوقت الحالي، حتى تصل إلى تبادل الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة".