تأجيل مشروع أول محطة للطاقة الكهرذرية في العراق

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، كمال حسين لطيف، تأجيل مشروع بناء أول محطة للطاقة الكهرذرية في العراق في ظل مشاكل البلاد بتشكيل الحكومة.وبحسب وكالة الأنباء العراقية (INA)، قال لطيف إنه "تم تشكيل لجنة لبحث إمكانية توقيع عقود مع الدول التي حققت تقدما في مجال استخدام الذرة للأغراض السلمية، وسلمت اللجنة الدراسة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".وأوضح أن "اللجنة أنهت عملها منذ سبعة أشهر، لكن القضية ظلت معلقة بسبب المشاكل في تشكيل الحكومة، فالحكومة الحالية انتقالية ولا يمكنها اتخاذ قرارات بهذا الشأن".وبحسب قوله، فقد أبدت عدد من الدول استعدادها لمساعدة العراق في بناء المفاعلات، بما في ذلك للأغراض الطبية.وأضاف لطيف: "أولًا وقبل كل شيء، يحتاج العراق إلى محطات للطاقة الكهرذرية في ظل الانقطاع المنتظم للكهرباء".وخططت السلطات العراقية لبناء محطة للطاقة الكهرذرية في البلاد حتى عام 2030، لتلبية احتياجات الكهرباء.