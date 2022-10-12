دولي

بعد وقت قصير من إطلاقه.. اليابان تدمر صاروخاً حاملاً لأقمار صناعية

بعد وقت قصير من إطلاقه.. اليابان تدمر صاروخاً حاملاً لأقمار صناعية
صاروخ ياباني لحظة إطلاقه حاملًا قمرًا صناعيًا - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (وكالة كيودو) اليابانية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن وكالة الفضاء اليابانية، أرسلت إشارة من الأرض لتدمير الصاروخ "إبسيلون-6" مع الأقمار الصناعية التي يحملها إلى الفضاء.

وبحسب معلومات (وكالة كيودو)، فإنه بعد إطلاق الصاروخ، ظهرت بعض المشكلات، التي تحول دون تنفيذ الرحلة بصورة اعتيادية، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان الصاروخ "إبسيلون-6" وعلى متنه ثمانية أقمار صناعية قد أطلق من مركز (أوشينورا) الفضائي - قاعدة إطلاق فضائية في محافظة كاجوشيما، في الساعة 9.50 بالتوقيت المحلي (الساعة 3.50 بتوقيت موسكو).

ولكن بعد إطلاق الصاروخ وردت معلومات تفيد بتوقف الإرسال، دون أي توضيح، وهذا أمر غير معتاد في مثل هذه الحالات، لأن الإرسال يستمر لغاية الانتهاء من وضع الأقمار الصناعية في مداراتها المقررة، وبعد ذلك ظهرت على الشاشة عبارة "انتهى الإرسال".

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ "إبسيلون-6 " وعلى متنه ثمانية أقمار صناعية يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ولكن لأسباب فنية تقرر تأجيل عملية الإطلاق إلى يوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويشار إلى أن جميع عمليات الإطلاق الخمس السابقة لصواريخ النقل "إبسيلون" كانت ناجحة، حيث كانت الأولى عام 2013 والثانية عام 2016 والثالثة عام 2018 والرابعة عام 2019 والخامسة عام 2021.

وتسعى اليابان لاستخدام الصواريخ الفضائية الخفيفة لأغراض تجارية، وخاصة في نقل الأقمار الصناعية للبلدان النامية إلى الفضاء.

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