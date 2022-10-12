شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة المتطرف "بن غفير"

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة المتطرف "بن غفير"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، يتقدمهم عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، اقتحموا "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحاته، وأدى عدد منهم ما يسمى بـ"السجود الملحمي"، وذلك في اليوم الثالث من "عيد العرش" اليهودي، التي تتزايد فيه الدعوات لتكثيف الاقتحامات.

ويشار إلى أن أكثر من 1032 مستوطنا اقتحموا يوم أمس "الأقصى"، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية عند حائط البراق، وعند بابي القطانين والأسباط، حاملين "القرابين النباتية".

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