"الكهرباء" بغزة تصدر تنويهًا بشأن فصل بعض الخطوط

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة الكهرباء في قطاع غزة، صباح اليوم، تنويهًا للمواطنين في مناطق (الطيران والدولي وداود والصناعة ومحيط جامعتي الأزهر والاسلامية).وقالت الشركة، إن "أعمال صيانة ضرورية ستنفذها طواقم الشركة على قاطع الطيران وسط مدينة غزة بسبب عطل طارئ سيستدعي فصل لخط كهرباء (j1) المغذي لتلك المناطق وذلك اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر لعدة ساعات ابتداء من الساعة التاسعة صباحا".ودعت الشركة المواطنين في تلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة بشأن هذا الخصوص.