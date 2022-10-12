الخارجية الأميريكية: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "إنجاز دبلوماسي"

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "إعلان حكومتي إسرائيل ولبنان بعد سنوات من الوساطة الأمريكية التوافق على اتفاقية تاريخية لإنشاء حدود بحرية دائمة يعد إنجاز وبداية حقية جديدة من الازدهار بالشرق الاوسط".وقالت الوزارة في بيانٍ لها، أن ذلك الإعلان "سيوفّر فوائد هائلة للجانبين اللبناني والإسرائيلي، كما يوضح قوة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وخارجه ويبرز القوة التحويلية للدبلوماسية الأمريكية".وتابعت: "يحمي هذا الاتفاق المصالح الاقتصادية والأمنية لكل من إسرائيل ولبنان ويكتب فصلا جديدا لسكان المنطقة".وأضافت: "أشكر قادة إسرائيل ولبنان على استعدادهم للتفاوض لما فيه مصلحة شعبيهما، وأشكر المنسق الرئاسي الخاص آموس هوكستين وفريقه على عملهم الدبلوماسي الدؤوب لجمع الطرفين وإبرام هذه الصفقة".وشدّدت على أنه: "من الأهمية أن يقوم الطرفان بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بسرعة والوفاء بالتزاماتهما للعمل نحو تنفيذ الاتفاق لما فيه مصلحة للمنطقة والعالم".