دولي

الخارجية الأميريكية: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "إنجاز دبلوماسي"

الخارجية الأميريكية: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "إنجاز دبلوماسي"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "إعلان حكومتي إسرائيل ولبنان بعد سنوات من الوساطة الأمريكية التوافق على اتفاقية تاريخية لإنشاء حدود بحرية دائمة  يعد إنجاز وبداية حقية جديدة من الازدهار بالشرق الاوسط".

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، أن ذلك الإعلان "سيوفّر فوائد هائلة للجانبين اللبناني والإسرائيلي، كما يوضح قوة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وخارجه ويبرز القوة التحويلية للدبلوماسية الأمريكية".

وتابعت: "يحمي هذا الاتفاق المصالح الاقتصادية والأمنية لكل من إسرائيل ولبنان ويكتب فصلا جديدا لسكان المنطقة". 

وأضافت: "أشكر قادة إسرائيل ولبنان على استعدادهم للتفاوض لما فيه مصلحة شعبيهما، وأشكر المنسق الرئاسي الخاص آموس هوكستين وفريقه على عملهم الدبلوماسي الدؤوب لجمع الطرفين وإبرام هذه الصفقة".

وشدّدت على أنه: "من الأهمية أن يقوم الطرفان بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بسرعة والوفاء بالتزاماتهما للعمل نحو تنفيذ الاتفاق لما فيه مصلحة للمنطقة والعالم".

أخبار ذات صلة

مسؤول أميركي سابق: واشنطن قد تغتال فلاديمير بوتين في هذه الحالة

مسؤول أميركي سابق: واشنطن قد تغتال فلاديمير بوتين في هذه الحالة

بعد وقت قصير من إطلاقه.. اليابان تدمر صاروخاً حاملاً لأقمار صناعية

بعد وقت قصير من إطلاقه.. اليابان تدمر صاروخاً حاملاً لأقمار صناعية

(كابينت) يجتمع اليوم لإقرار اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

(كابينت) يجتمع اليوم لإقرار اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

ماذا قال الرئيس الأميركي بشأن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟

ماذا قال الرئيس الأميركي بشأن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟

بايدن يهنئ لبيد بالتوصل لاتفاق مع لبنان

بايدن يهنئ لبيد بالتوصل لاتفاق مع لبنان

روسيا والإمارات: نعمل بشكل نشط مع &#34;أوبك+&#34;

روسيا والإمارات: نعمل بشكل نشط مع "أوبك+"

نتنياهو حول اتفاق ترسيم الحدود: لبيد استسلم لحزب الله

نتنياهو حول اتفاق ترسيم الحدود: لبيد استسلم لحزب الله

لمناقشة الاتفاق مع لبنان.. (كابينت) والحكومة الإسرائيلية يجتمعان غداً

لمناقشة الاتفاق مع لبنان.. (كابينت) والحكومة الإسرائيلية يجتمعان غداً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا) يدعو للتوافق على آليات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وفقاً لما جاء باتفاقيات المصالحة

(فدا) يدعو للتوافق على آليات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وفقاً لما جاء باتفاقيات المصالحة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة المتطرف &#34;بن غفير&#34;

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة المتطرف "بن غفير"

مستوطنون يعتدون على طبيب شرق طولكرم

مستوطنون يعتدون على طبيب شرق طولكرم

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة صباح الأربعاء

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة صباح الأربعاء

كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت؟

كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت؟

العوض: اليوم الأول للحوار الوطني تناول بإيجابية مبادئ عامة جرى الاتفاق عليها سابقاً

العوض: اليوم الأول للحوار الوطني تناول بإيجابية مبادئ عامة جرى الاتفاق عليها سابقاً

البرغوثي لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: انتهاء الجلسة الأولى للحوار الوطني والاتفاق على كثير من القضايا

البرغوثي لـ "دنيا الوطن": انتهاء الجلسة الأولى للحوار الوطني والاتفاق على كثير من القضايا

اشتية يدعو لجهد دولي عاجل لفك الحصار عن مخيم شعفاط

اشتية يدعو لجهد دولي عاجل لفك الحصار عن مخيم شعفاط

منوعات

شاهد: خطأ شاسع في فيلم (الإرهاب) بعد عرضه منذ 33 عام

شاهد: خطأ شاسع في فيلم (الإرهاب) بعد عرضه منذ 33 عام

هيفاء وهبي تحدث ضجة &#34;بتمنى أجسد دور المريضة نفسيًا&#34;

هيفاء وهبي تحدث ضجة "بتمنى أجسد دور المريضة نفسيًا"

لهذا السبب.. ياسمين صبري تخرج من السباق الرمضاني 2023

لهذا السبب.. ياسمين صبري تخرج من السباق الرمضاني 2023

شاهد: فاشينيستا سعودية شهيرة تظهر بوجه منتفخ وتسبب حيرة لجمهورها

شاهد: فاشينيستا سعودية شهيرة تظهر بوجه منتفخ وتسبب حيرة لجمهورها

شاهد: دنيا بطمة توجه رسالة غامضة لطليقها

شاهد: دنيا بطمة توجه رسالة غامضة لطليقها

شاهد: مروة راتب بإطلالة مثيرة.. والجمهور ينصدم بطول قامتها

شاهد: مروة راتب بإطلالة مثيرة.. والجمهور ينصدم بطول قامتها

إلهام شاهين تتخذ قرار جديد حول قضية التبرّع بأعضائها

إلهام شاهين تتخذ قرار جديد حول قضية التبرّع بأعضائها

شاهد: فنانة شهيرة تعلن طلاقها بطريقة غريبة

شاهد: فنانة شهيرة تعلن طلاقها بطريقة غريبة

شاهد: أحدث ظهور لعبلة كامل يحدث ضجة

شاهد: أحدث ظهور لعبلة كامل يحدث ضجة

شاهد: أحمد الفيشاوي يضع نفسه في موقف محرج بسبب هذا الفيديو

شاهد: أحمد الفيشاوي يضع نفسه في موقف محرج بسبب هذا الفيديو

عربي

تأجيل مشروع أول محطة للطاقة الكهرذرية في العراق

تأجيل مشروع أول محطة للطاقة الكهرذرية في العراق

محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية

محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية

تونس: سخط عام في أوساط المواطنين جرّاء نقص الغذاء

تونس: سخط عام في أوساط المواطنين جرّاء نقص الغذاء

رئيس البرلمان العربي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

رئيس البرلمان العربي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية