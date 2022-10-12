بعد تقييم أمني.. الاحتلال يقرر السماح للمستوطنين باقتحام قبر يوسف

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأنه تقرر السماح للمستوطنين اقتحام منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس.وقالت لقناة (كان) الإسرائيلية، إنه "بعد تقييم جديد للوضع الأمني، سيسمح للمستوطنين باقتحام منطقة قبر يوسف الليلة في نابلس" لافتًا إلى أنه "في وقت لاحق اليوم سيتم إجراء تقييم جديد للوضع الأمني".وبالأمس، ذكرت قناة (كان) أنه تتقرر إلغاء اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس، والذي كان مقررًا بسبب التوتر الأمني.يأتي ذلك في أعقاب توتر الأوضاع في المدينة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مقتل جندي إسرائيلي خلال عملية إطلاق نار وقعت ظهرًا غرب نابلس.وأفاد المتحدث باسم الجيش، أن الجندي قتل خلال عملية إطلاق نار وقعت ظهراً في منطقة (شافي شمرون) غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.بدوره، عقّب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، على حادث مقتل الجندي في عملية نابلس، حيث قال "أبعث بتعازي لعائلة الجندي الذي قتل اليوم في عملية شافي شمرون".وأضاف "في هذه الساعات تستمر المطاردة، وسنلقي القبض على المنفذ ومن ساعده، إن العمليات ضدهم ستستمر وتتكثف من أجل توفير الأمن لمواطني إسرائيل".