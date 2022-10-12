(كابينت) يجتمع اليوم لإقرار اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

وأعلن كل من الرئاسة اللبنانية وإسرائيل، أمس الثلاثاء، التوصل لاتفاق بين الجانبين، لترسيم الحدود بينهما، وذلك بعد مفاوضات استمرت نحو عامين، بوساطة أميركية.



