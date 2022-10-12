(كابينت) يجتمع اليوم لإقرار اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) اليوم الأربعاء، لإقرار اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان.
وعلى الرغم من عدم وجود مانع قانوني من المصادقة عليه في الحكومة الإسرائيلية فقط، رأت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف مياره، أنه من الأفضل مصادقة (كنيست) على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
أكدت ميارة قبيل مناقشة (كابينت) الحكومي هذا الاتفاق اليوم، أن القانون لا يقضي ولا يلزم بمصادقة (كنيست) على الاتفاق، إلا أنه بسبب طبيعته الخاصة واقتراب موعد الانتخابات العامة تظل مسألة طرحه على (كنيست) للمصادقة عليه الخيار الأنسب والمفضل عن البديل الآخر المتمثل بمجرد طرحه (كنيست) لمدة أسبوعين دون التصويت عليه، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
ووفق (مكان)، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، لا يريد طرح الاتفاق على الهيئة العامة لـ (كنيست) للمصادقة عليه.
أكدت ميارة قبيل مناقشة (كابينت) الحكومي هذا الاتفاق اليوم، أن القانون لا يقضي ولا يلزم بمصادقة (كنيست) على الاتفاق، إلا أنه بسبب طبيعته الخاصة واقتراب موعد الانتخابات العامة تظل مسألة طرحه على (كنيست) للمصادقة عليه الخيار الأنسب والمفضل عن البديل الآخر المتمثل بمجرد طرحه (كنيست) لمدة أسبوعين دون التصويت عليه، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
ووفق (مكان)، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، لا يريد طرح الاتفاق على الهيئة العامة لـ (كنيست) للمصادقة عليه.
وأعلن كل من الرئاسة اللبنانية وإسرائيل، أمس الثلاثاء، التوصل لاتفاق بين الجانبين، لترسيم الحدود بينهما، وذلك بعد مفاوضات استمرت نحو عامين، بوساطة أميركية.
وتقول الرئاسة اللبنانية، إن الصيغة النهائية لمسودة اتفاق أمريكية لترسيم الحدود مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
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