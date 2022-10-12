عربي

حسن نصرالله: نحن أمام ساعات حاسمة بملف ترسيم الحدود البحرية

حسن نصرالله: نحن أمام ساعات حاسمة بملف ترسيم الحدود البحرية
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني، حسن نصر الله، أن الساعات المقبلة "حاسمة" في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، وأن "المقاومة" تنتظر الموقف الرسمي اللبناني.

وقال في كلمة متلفزة خلال فعالية بمناسبة المولد النبوي، وأسبوع الوحدة الإسلامية، في الضاحية الجنوبية غربي العاصمة بيروت: "إننا نقف خلف الدولة في موضوع المطالب اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وما يهمنا هو استخراج الغاز والنفط من الحقول اللبنانية".

ورأى نصر الله "أننا أمام ساعات حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وتابع: "عندما يقول المسؤولون اللبنانيون ويعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الموقف الرسمي المؤيد للتفاهم، فبالنسبة للمقاومة تكون الأمور قد أُنجزت وإلى ذلك الحين يجب أن نبقى يقظين".

وأعلن كل من الرئاسة اللبنانية وإسرائيل، أمس الثلاثاء، التوصل لاتفاق بين الجانبين، لترسيم الحدود بينهما، وذلك بعد مفاوضات استمرت نحو عامين، بوساطة أميركية.

 وتقول الرئاسة اللبنانية، إن الصيغة النهائية لمسودة اتفاق أمريكية لترسيم الحدود مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

أخبار ذات صلة

محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية

محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية

تونس: سخط عام في أوساط المواطنين جرّاء نقص الغذاء

تونس: سخط عام في أوساط المواطنين جرّاء نقص الغذاء

رئيس البرلمان العربي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

رئيس البرلمان العربي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

&#34;لبيد&#34;: توصلنا لاتفاق تاريخي مع لبنان وغدًا جلسة (كابينت) بهذا الشأن

"لبيد": توصلنا لاتفاق تاريخي مع لبنان وغدًا جلسة (كابينت) بهذا الشأن

مسؤول لبناني: أخذنا حصتنا الكاملة من حقل &#34;قانا&#34; ولا تقاسم للثروات مع إسرائيل

مسؤول لبناني: أخذنا حصتنا الكاملة من حقل "قانا" ولا تقاسم للثروات مع إسرائيل

الرئيس التونسي: متمسكون بثوابت سياستنا الخارجية وعدم دخول تونس في أي تحالف

الرئيس التونسي: متمسكون بثوابت سياستنا الخارجية وعدم دخول تونس في أي تحالف

وفاة طالبة مصرية إثر اعتداء مدرس عليها لسبب غريب

وفاة طالبة مصرية إثر اعتداء مدرس عليها لسبب غريب

الرئيس اللبناني: المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية قطعت شوطاً متقدماً

الرئيس اللبناني: المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية قطعت شوطاً متقدماً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يدعو لجهد دولي عاجل لفك الحصار عن مخيم شعفاط

اشتية يدعو لجهد دولي عاجل لفك الحصار عن مخيم شعفاط

(مركزية فتح) تجدد دعمها للمقاومة الشعبية في كل مكان

(مركزية فتح) تجدد دعمها للمقاومة الشعبية في كل مكان

&#34;حماية&#34; يطالب بحرية العبادة وحرمة المقدسات في القدس

"حماية" يطالب بحرية العبادة وحرمة المقدسات في القدس

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

&#34;التعاون الإسلامي&#34; يدين حرق المستوطنين نسخًا من المصحف الشريف

"التعاون الإسلامي" يدين حرق المستوطنين نسخًا من المصحف الشريف

(أمان) تطالب الاقتصاد بغزة بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية بشأن البضائع المحجوزة

(أمان) تطالب الاقتصاد بغزة بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية بشأن البضائع المحجوزة

الاحتلال يزعم إسقاط مسيرة تابعة لحماس تسللت من شمال غزة

الاحتلال يزعم إسقاط مسيرة تابعة لحماس تسللت من شمال غزة

اليونان: مبادرة الرئيس عباس للسلام فرصة تاريخية لحل الدولتين

اليونان: مبادرة الرئيس عباس للسلام فرصة تاريخية لحل الدولتين

منوعات

هيفاء وهبي تحدث ضجة &#34;بتمنى أجسد دور المريضة نفسيًا&#34;

هيفاء وهبي تحدث ضجة "بتمنى أجسد دور المريضة نفسيًا"

لهذا السبب.. ياسمين صبري تخرج من السباق الرمضاني 2023

لهذا السبب.. ياسمين صبري تخرج من السباق الرمضاني 2023

شاهد: فاشينيستا سعودية شهيرة تظهر بوجه منتفخ وتسبب حيرة لجمهورها

شاهد: فاشينيستا سعودية شهيرة تظهر بوجه منتفخ وتسبب حيرة لجمهورها

شاهد: دنيا بطمة توجه رسالة غامضة لطليقها

شاهد: دنيا بطمة توجه رسالة غامضة لطليقها

شاهد: مروة راتب بإطلالة مثيرة.. والجمهور ينصدم بطول قامتها

شاهد: مروة راتب بإطلالة مثيرة.. والجمهور ينصدم بطول قامتها

إلهام شاهين تتخذ قرار جديد حول قضية التبرّع بأعضائها

إلهام شاهين تتخذ قرار جديد حول قضية التبرّع بأعضائها

شاهد: فنانة شهيرة تعلن طلاقها بطريقة غريبة

شاهد: فنانة شهيرة تعلن طلاقها بطريقة غريبة

شاهد: أحدث ظهور لعبلة كامل يحدث ضجة

شاهد: أحدث ظهور لعبلة كامل يحدث ضجة

شاهد: أحمد الفيشاوي يضع نفسه في موقف محرج بسبب هذا الفيديو

شاهد: أحمد الفيشاوي يضع نفسه في موقف محرج بسبب هذا الفيديو

النجم العربي داوود رضوان يُطلق من كلمات كمال ابراهيم أغنية &#34; العُنف بهِزّ البَدَن&#34;

النجم العربي داوود رضوان يُطلق من كلمات كمال ابراهيم أغنية " العُنف بهِزّ البَدَن"

عربي

محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية

محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية

تونس: سخط عام في أوساط المواطنين جرّاء نقص الغذاء

تونس: سخط عام في أوساط المواطنين جرّاء نقص الغذاء

رئيس البرلمان العربي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

رئيس البرلمان العربي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

&#34;لبيد&#34;: توصلنا لاتفاق تاريخي مع لبنان وغدًا جلسة (كابينت) بهذا الشأن

"لبيد": توصلنا لاتفاق تاريخي مع لبنان وغدًا جلسة (كابينت) بهذا الشأن