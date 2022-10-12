حسن نصرالله: نحن أمام ساعات حاسمة بملف ترسيم الحدود البحرية





وتقول الرئاسة اللبنانية، إن الصيغة النهائية لمسودة اتفاق أمريكية لترسيم الحدود مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".



رام الله - دنيا الوطنأعلن الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني، حسن نصر الله، أن الساعات المقبلة "حاسمة" في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، وأن "المقاومة" تنتظر الموقف الرسمي اللبناني.وقال في كلمة متلفزة خلال فعالية بمناسبة المولد النبوي، وأسبوع الوحدة الإسلامية، في الضاحية الجنوبية غربي العاصمة بيروت: "إننا نقف خلف الدولة في موضوع المطالب اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وما يهمنا هو استخراج الغاز والنفط من الحقول اللبنانية".ورأى نصر الله "أننا أمام ساعات حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).وتابع: "عندما يقول المسؤولون اللبنانيون ويعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الموقف الرسمي المؤيد للتفاهم، فبالنسبة للمقاومة تكون الأمور قد أُنجزت وإلى ذلك الحين يجب أن نبقى يقظين".وأعلن كل من الرئاسة اللبنانية وإسرائيل، أمس الثلاثاء، التوصل لاتفاق بين الجانبين، لترسيم الحدود بينهما، وذلك بعد مفاوضات استمرت نحو عامين، بوساطة أميركية.