دولي

ماذا قال الرئيس الأميركي بشأن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟

ماذا قال الرئيس الأميركي بشأن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، بياناً بشأن الاتفاق الذي تم إبرامه بين لبنان وإسرائيل، لترسيم الحدود البحرية بينهما.

وقال بايدن في البيان الذي نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية: "يسعدني اليوم أن أعلن عن تطوّر تاريخي في الشرق الأوسط".

وأضاف: "فبعد شهور من الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة، توصّلت حكومتا إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لإنهاء نزاعهما على الحدود البحرية رسميا وترسيم الحدود البحرية الدائمة بينهما". 

وتابع: لقد تحدّثت مع رئيس وزراء إسرائيل، يائير لبيد، ومع الرئيس اللبناني ميشال عون، اللذين أكدا استعداد حكومتيهما للمضيّ قدما في تنفيذ هذا الاتفاق. "وأودّ أن أشكر أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته على دعمهم في هذه المفاوضات".

وشدد الرئيس الأميركي، على أنه ينبغي للطاقة – ولا سيما في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​– أن تكون أداة للتعاون والاستقرار وتحقيق الأمن والازدهار، بدل أن تكون سبباً للصراع. 

وأكد بايدن بأن "الاتفاقية التي أعلنتها الحكومتان اليوم، ستقوم بتطوير مجالات الطاقة لصالح البلدين، وتمهّد الطريق لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا، وتسخّر موارد الطاقة الحيوية الجديدة للعالم. يبقى المهم الآن أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها وتعمل على تنفيذها".

وقال: إن "الاتفاق يحمي المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل ذات الأهمية الحاسمة لتعزيز تكاملها الإقليمي، وهي توفّر مساحة للبنان ليبدأ استغلاله لموارد الطاقة، وبالإضافة لذلك فإنها تعزّز مصالح الولايات المتحدة والشعب الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط حيث تكون المنطقة أكثر استقرارا وازدهارا وتكاملا، مع تقليل أخطار نشوب صراعات جديدة".

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