كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت؟





المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-16 24-15 24-15 بيت لحم 26-16 23-15 23-15 رام الله والبيرة 25-15 23-14 23-14 طولكرم 28-18 26-17 26-17 نابلس 27-17 25-16 25-16 قلقيلية 28-18 26-17 26-17 جنين 30- 19 28-18 28-18 سلفيت 26-16 23-15 23-15 طوباس 31-20 29-19 29-19 روابي 27-17 25-16 25-16 الخليل 24-15 22-14 22-14 غزه 27-19 25-18 25-18 أريحا 35-23 33-22 33-22 خانيونس 27-19 25-18 25-18 الأغوار الشمالية 33-21 31-20 31-20 رفح 28-18 26-17 26-17

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .