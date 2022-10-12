العوض: اليوم الأول للحوار الوطني تناول بإيجابية مبادئ عامة جرى الاتفاق عليها سابقاً

أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، فجر اليوم الأربعاء، إن اليوم الأول للحوار في الجزائر تناول بإيجابية، مبادئ عامة سبق وأن جرى الاتفاق عليها ولم يتم الالتزام بالتنفيذ.





وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ما يتطلع له شعبنا يتمثل في الذهاب الجدي لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة، الأمر الذي يتطلب وضع آليات قابلة للتطبيق.





وكان الأمين العام للمبادرة الوطنية، د.مصطفى البرغوثي، المتواجد في الجزائر، إن الجلسة الأولى من الحوار الوطني، انتهت، واصفاً إياها بـ "الإيجابية".

وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه تم الاتفاق على كثير من القضايا، فيما ستُعقد الجلسة الثانية صباح الأربعاء.

وأعرب البرغوثي عن أمله بالانتهاء من كافة القضايا وإصدار بيان ختامي مساء الأربعاء.

خاص دنيا الوطن