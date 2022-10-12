البرغوثي لـ "دنيا الوطن": انتهاء الجلسة الأولى للحوار الوطني والاتفاق على كثير من القضايا





وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه تم الاتفاق على كثير من القضايا، فيما ستُعقد الجلسة الثانية صباح الأربعاء.



وأعرب البرغوثي عن أمله بالانتهاء من كافة القضايا وإصدار بيان ختامي مساء الأربعاء.











خاص دنيا الوطنقال الأمين العام للمبادرة الوطنية، د.مصطفى البرغوثي، إن الجلسة الأولى من الحوار الوطني المُنعقد في الجزائر، انتهت، واصفاً إياها بـ "الإيجابية".