اشتية يدعو لجهد دولي عاجل لفك الحصار عن مخيم شعفاط

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى ضرورة تحشيد الجهود الدولية، للعمل على فك الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ أيام على أهلنا في مخيم شعفاط، في القدس المحتلة.وطالب اشتية من الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، بالدخول إلى المخيم، والاطلاع على حجم المعاناة التي يكابدها اللاجئون فيه، والعمل على السماح لهم بمغادرة المخيم والدخول إليه بحرية.كما دعا، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى وقف اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون، في القرى والبلدات، التي بدأ فيها موسم قطاف الشجرة المباركة، وسط اعتداءات المستوطنين المسلحين بحماية جنود الاحتلال، الذين يصادرون المحصول، ويمنعون المزارعين من الوصول إلى حقولهم.كما دعا اشتية إلى تشكيل لجان شعبية في القرى والبلدات المستهدفة، لحماية المزارعين، والتصدي لهجمات المستوطنين.