شؤون فلسطينية

(مركزية فتح) تجدد دعمها للمقاومة الشعبية في كل مكان

(مركزية فتح) تجدد دعمها للمقاومة الشعبية في كل مكان
مركزية فتح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” بيانا شددت فيه رفضها لعدوان الاحتلال الممنهج على الكل الفلسطيني.

وحملت (مركزية فتح) الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم والتصعيد في المسجد الأقصى والمخيمات والمدن والقرى والمسافر الفلسطينية.

وقالت إن جنين ونابلس وشعفاط وعناتا وكل مربعات المواجهة معركة الكل الفلسطيني.

وحيت اللجنة المركزية جموع أبناء الشعب الفلسطيني في صمودهم وثباتهم في وجه الاحتلال ورفضها لسياسة القتل والعدوان المستمر على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة قاطبة وكل فلسطين بمدنها وقراها ومخيماتها ومسافرها، والذي تتحمل حكومة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه المسؤولية الكاملة عنه.

وأكدت دعمها التام للمقاومة الشعبية في كل مكان رفضاً للاحتلال وحربه المستمرة والمتصاعدة وإطلاقه العنان لمستوطنيه، وحرب الإجرام الانتخابية التي يقودها على الأرض الفلسطينية الأبية، معتبرة أن معركة الأقصى وجنين ونابلس وشعفاط وعناتا وكل مربعات المواجهة معركة الكل الفلسطيني.

وعبرت (فتح) عن دعمها الكامل لأهلنا في شعفاط وعناتا والمناطق المجاورة في إعلانهم العصيان الليلة ورفضهم لسياسات الاحتلال الظالم، ودعت أبناء شعبنا وفصائله ومكوناته قاطبة للتلاحم والتكامل في مواجهة المحتل وصد محاولاته تدنيس الأرض العربية.

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