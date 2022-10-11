شؤون فلسطينية

اليونان: مبادرة الرئيس عباس للسلام فرصة تاريخية لحل الدولتين

اليونان: مبادرة الرئيس عباس للسلام فرصة تاريخية لحل الدولتين
نيكولاس والسفير عبد الهادي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل نيكولاس بروتونوتاريوس القائم بأعمال السفارة اليونانية في الجمهورية العربية السورية، يوم الثلاثاء، السفير أنور عبد الهادي، مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر السفارة اليونانية بالعاصمة السورية- دمشق.

وفي بداية اللقاء، أكد نيكولاس على علاقات الصداقة التاريخية والروابط القوية التي تجمع بين الشعبين اليوناني والفلسطيني والتي بدورها تشكل أساساً قوياً لتطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أكد على ثبات الموقف اليوناني والمنسجم مع المجتمع الدولي وموقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية الداعم لحل الدولتين على حدود عام 1967.

وأدان نيكولاس الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كونه غير شرعي ومعارض للقانون الدولي.

وأعرب عن دعم بلاده لعملية سياسية ذات مغزى تقود إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين، مشيراً بان مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام هي فرصة تاريخية للوصول إلى حل الدولتين.

وبدوره، أشاد السفير عبد الهادي بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً بأن دولة فلسطين حريصة على تعزيز وتمتين أواصر التعاون بين فلسطين واليونان.

وأطلع السفير عبد الهادي نيكولاس على التدهور وصعوبة الأوضاع في فلسطين المحتلة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا من تهجير واستيطان واعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية وأتباع سياسة القتل العمد والتي كان آخرها جريمة إعدام الطفل محمود محمد خليل سمودي (12 عاما) من جنين، الذي استشهد يوم أمس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين في الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأشار السفير عبد الهادي إلى أن هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من سياسة القتل اليومي  بحق أبناء شعبنا تنفيذا لسياسة إطلاق النار بهدف القتل، وخاصة بأنه ترتفع هذه العمليات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي تعتبر استباحة الدم الفلسطيني وقتل الأطفال والشيوخ والنساء دعاية انتخابية.

وأضاف أن الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية يعد بمثابة التشجيع لدولة الاحتلال على استمرار جرائمها بحق ابناء شعبنا، حيث لا تكفي الإدانات، وبيانات التعبير عن القلق لوقف تلك الجرائم.

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