بايدن يهنئ لبيد بالتوصل لاتفاق مع لبنان

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي جو بايدن، مهنئًا إياه على التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود مع لبنان.وبحسب مكتب لبيد، قال الرئيس الأميركي للبيد: "أنت تصنع التاريخ"، كما شكر بايدن جميع أعضاء الفريق المفاوض الإسرائيلي.وبحث الطرفان، أهمية الاتفاق الذي سيضمن أمن إسرائيل عند الحدود الشمالية وسيعزز الاقتصادين الإسرائيلي واللبناني.بدوره شكر لبيد، بايدن على الوساطة الأميركية في المفاوضات مع لبنان، معربًا عن تقديره الخاص للوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين على عمله الدؤوب والفعال.