دولي

روسيا والإمارات: نعمل بشكل نشط مع "أوبك+"

روسيا والإمارات: نعمل بشكل نشط مع "أوبك+"
بوتين ومحمد بن زايد
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا والإمارات تعملان بشكل نشط في إطار "أوبك+" من أجل تحقيق استقرار في أسواق الطاقة العالمية، وأن تحركات المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف.

جاء ذلك في مستهل المباحثات التي عقدها بوتين ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اليوم الثلاثاء.

من جانبه، أشار الرئيس الإماراتي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين مؤخرا رغم ظروف جائحة كوفيد-19، معربا عن أمله في مضاعفة مؤشرات التعاون بين البلدين في السنوات المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الإماراتية أن زيارة رئيس الدولة لروسيا تتم في إطار نية الإمارات للإسهام بقسطها في إحلال السلام والاستقرار في العالم والمنطقة و"تطوير الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع الأوكراني والمساعدة في البحث عن حلول سياسية فعالة".

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