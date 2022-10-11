نتنياهو حول اتفاق ترسيم الحدود: لبيد استسلم لحزب الله

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، زعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو أند ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان والذي يشمل محطة كاريش لاستخراج الغاز.ونقلت (القناة 7) عن نتنياهو القول "هذا ليس اتفاقًا تاريخيًا، إنه استسلام تاريخي، لأكثر من عقد من الزمان، لم تستسلم الحكومات تحت قيادتي لتهديدات نصر الله، حتى جاء لبيد".وأضاف نتنياهو "في غضون ثلاثة أشهر، استسلم لبيد بالكامل لجميع مطالب حزب الله، إن المعادلة الجديدة التي وضعها لليد، هي أن التهديدات تقابل بالاستسلام، وهذا يشكل خطراً استراتيجياً على أمن إسرائيل".يأتي ذلك في الوقت الذي رجحت في عدة مصادر التوصل لاتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل من خلال الوسيط الأميركي على ترسيم الحدود، حيث سلم الأخير المسودة المعدلة والنهائية للجانبين مسا أمس الاثنين.ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، غداً الأربعاء، الساعة 11:00 صباحا، لمناقشة الاتفاق مع لبنان.وبحسب (القناة 13) فإن الاجتماع سيتبعه الساعة 13:30 اجتماع، لكافة وزراء الحكومة الإسرائيلية.