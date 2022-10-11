دولي

لمناقشة الاتفاق مع لبنان.. (كابينت) والحكومة الإسرائيلية يجتمعان غداً

لمناقشة الاتفاق مع لبنان.. (كابينت) والحكومة الإسرائيلية يجتمعان غداً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، سيجتمع غداً الساعة 11:00 صباحا، لمناقشة الاتفاق مع لبنان.

وأضافت القناة: أن الاجتماع سيتبعه الساعة 13:30 اجتماع، لكافة وزراء الحكومة الإسرائيلية.

يأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل رسميا التوصل الى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية بين الجانبين وحقل الغاز "قانا". 

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، أن الحديث يدور عن إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل وسيدر المليارات على اقتصادها وسيضمن الاستقرار على الحدود الشمالية. 

ومن ناحيته قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إن الاتفاق سيعرض على الجمهور بصورة شفافة ووفقا للقانون مؤكدا ان إسرائيل لم تتخل عن شبر واحد من أمنها، وفق زعمه.

وخلال زيارة لقيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، برفقة رئيس الأركان العامة، رحب غانتس بقبول الرئيس اللبناني بالاتفاق، وأوضح أن إسرائيل تريد ان تكون الدولة اللبنانية جارةً مستقرة ومزدهرة، وفق تعبيره.

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