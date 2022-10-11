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محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية

محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية
جانب من لقاء محمد بن زايد وفلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية، وآخر التطورات الإقليمية والدولية، وذلك خلال لقاء بين الطرفين عُقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، اليوم الثلاثاء.

وعبرالشيخ محمد بن زايد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، عن سعادته بلقاء الرئيس بوتين، مثمناً التعاون الذي جمع البلدين على أكثر من صعيد، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز عربية).

وقال رئيس دولة الإمارات "إن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف من 2.5 الى 5 مليار دولار خلال فترة جائحة (كورونا)، كما أن عدد السياح الروس للإمارات وصل إلى نصف مليون سائح"، معبراً عن أمله في زيادة التعاون بين الإمارات وروسيا، بما يصب في تقوية العلاقات وتعزيزها.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا، "تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة".

وأشارت الوزارة إلى أن "المباحثات الثنائية ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالمي".

بدوره، ثمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دور دولة الإمارات المهم في المنطقة، مؤكداً أن روسيا والإمارات تعملان بشكل نشط في إطار "أوبك+"، من أجل تحقيق استقرار في أسواق الطاقة العالمية، وأن تحركات المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف.

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