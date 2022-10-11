عربي

رئيس البرلمان العربي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

رئيس البرلمان العربي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية
عادل العسومي
رام الله - دنيا الوطن
تلقى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعوة رسمية من فخامة الرئيس عبد المجيد تَبُّون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك للمشاركة وإلقاء كلمة أمام القادة العرب خلال أعمال الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي 1 و2 من شهر نوفمبر المقبل.

وفي هذا السياق، أكد "العسومي" أن القمة العربية المقبلة تكتسب أهمية استثنائية زماناً ومكاناً، حيث يأتي انعقادها في لحظة حاسمة، تتزايد فيها التحديات التي تواجهها الدول العربية والتي تتطلب أكثر من أي وقت مضى زيادة وتيرة التعاون والتضامن العربي والدفع بمسيرة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة وتحقيق آمال وطموحات الشعب العربي في الأمن والتنمية والاستقرار.

ومن حيث المكان، أكد "العسومي" أن احتضان الجزائر للقمة العربية المقبلة، يجسد الجهود الحثيثة التي تبذلها بقيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تَبُّون رئيس الجمهورية، لدعم قضايا الأمة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، معرباً عن ثقته التامة في قدرة الجمهورية الجزائرية على إنجاح فعاليات القمة العربية المقبلة وتحقيق النتائج المرجوة منها، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب العربي.

ومن المقرر أن تركز الكلمة التي سيلقيها رئيس البرلمان العربي خلال القمة العربية المقبلة، على دور البرلمانيين العرب في دعم الجهود التي يبذلها القادة العرب من أجل تعزيز التضامن العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وتعزيز آليات التعاون والتكامل بين الدول العربية على كافة المستويات.

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