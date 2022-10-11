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  • لابيد: المجلس الوزاري المصغر سيجتمع غداً الأربعاء للتصديق على اتفاق ترسيم الحدود المائية مع لبنان

  • رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد يعلن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود مع لبنان

عربي

"لبيد": توصلنا لاتفاق تاريخي مع لبنان وغدًا جلسة (كابينت) بهذا الشأن

"لبيد": توصلنا لاتفاق تاريخي مع لبنان وغدًا جلسة (كابينت) بهذا الشأن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، إننا "توصلنا إلى اتفاق تاريخي على الخط البحري مع لبنان". 

وتابع: "غدًا سأعقد اجتماعا لـ(كابينت)، ويليه اجتماع للحكومة". لافتًا إلى أن "مشروع الاتفاقية يتوافق تماما مع المبادئ التي قدمتها إسرائيل في المجالين الأمني والاقتصادي".

ولفت إلى أن ذلك "إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل، ويضخ المليارات للاقتصاد الإسرائيلي ويضمن الاستقرار على الحدود الشمالية".

وفي وقت سابق، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، إنه "تم تلبية جميع مطالب إسرائيل" بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان.

وأضاف: "تم إصلاح التغييرات التي طلبناها، لقد حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية، ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي مع لبنان".

وكشف مسؤول أميركي كبير، أن الوسيط الخاص بملف ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان آموس هوكستين، أرسل الصيغة النهائية لاتفاق الحدود البحرية.

ونقل موقع (والا) الإسرائيلي، أن هذه الصيغة النهائية هي النسخة المعدلة مع إضافة التغييرات والتعديلات الأخيرة التي أعقبت تعثر المفاوضات قبل أيام.

ولفت الموقع نقلاً عن المسؤول الأميركي، أن الأمور باتت قريباً جداً الأن من التوصل للاتفاق الذي يتم العمل عليه منذ أسابيع.

بدوره، أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنّه يأمل إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي أموس هوكستين شوطاً متقدماً.

وأشار عون إلى تقلص الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي.

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