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دولي

ألمانيا: إجلاء 20 ألف شخص بعد العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

ألمانيا: إجلاء 20 ألف شخص بعد العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت فرق الإطفاء في مدينة فرانكفورت  الألمانية، الثلاثاء، بأنها عثرت على قنبلة أميركية  في ورشة بناء في حي بوكنهايم، الذي يضم حرما جامعيا تعود للحرب العالمية الثانية

وبدورها، أعلنت السلطات الألمانية أنها أمرت قرابة 20 ألف شخص في حي بمدينة فرانكفورت، وسط البلاد، بمغادرة منازلهم مؤقتا، بعد العثور على قنبلة تزن 500 كلغ من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وفق موقع (سكاي نيوز).

وأوضحت أنها طلبت من سكان الحي إخلاءه قبل صباح الأربعاء حين سيتم تفكيك القنبلة.

وأضافت: "يتعيّن على حوالى 20 ألف شخص إخلاء منازلهم بحلول الأربعاء في التاسعة صباحا".

وعلى الرغم من مرور 77 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، لا تزال أراضي المدن الألمانية مليئة بقنابل غير منفجرة يتم اكتشافها باستمرار خلال حفريات ورش البناء.

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