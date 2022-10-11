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مسؤول لبناني: أخذنا حصتنا الكاملة من حقل "قانا" ولا تقاسم للثروات مع إسرائيل

مسؤول لبناني: أخذنا حصتنا الكاملة من حقل "قانا" ولا تقاسم للثروات مع إسرائيل
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، الياس بوصعب
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب، إن الوسيط الأمريكي توصل إلى حل وتفاهم يرضي الطرفين اللبناني والإسرائيلي، مؤكداً أن لبنان أخذ حصته الكاملة من حقل "قانا" النفطي.

وأوضح بوصعب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية ليس اتفاقاً أو معاهدة مع إسرائيل، لافتاً إلى أن هناك مشاورات سياسية لبنانية بشأن الرد على الصيغة الأخيرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وأكد بوصعب أن لبنان حصل على كافة مطالبه في العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وأن الاتفاق منصف ويرضي الطرفين، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا تقاسم للغاز أو الثروات بين لبنان وإسرائيل.

في السياق، أشار نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن الرئاسات الثلاث ستتشاور حول الموافقة النهائية على مسودة الترسيم، مبيناً أن القرار النهائي بقبول العرض الأمريكي يعود لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.

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