اليابان ترفع قيود (كورونا) المفروضة على دخول البلاد





رام الله - دنيا الوطنأعلنت اليابان رفع القيود على دخول السياح الأجانب إلى البلاد، والتي تم فرضها لمنع انتشار فيروس (كورونا)، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاءوتم رفع القيود على العدد اليومي من السياح الذين يسمح لهم بالدخول، وكذلك الحظر على إصدار تأشيرات الدخول للمدة القصير، وفق موقع (روسيا اليوم).وكان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد أعلن في 22 أيلول/ سبتمبر عن رفع القويد اعتباراً من 11 تشرين أول/ أكتوبر، وإطلاق حملات لتحفيز السياحة داخل اليابان.والجدير ذكره، أن عدد السياح الذين زاروا اليابان كان مرتفعاً حتى عام 2019، حيث وصل إلى مستواه القياسي، 31.88 مليون سائح.وفي عام 2020، كانت السلطات تسعى لرفع هذا العدد إلى 40 مليوناً، حيث كان من المتوقع أن يحضر عدد كبير من السياح الألعاب الأولمبية في طوكيو، لكن تلك الأهداف لم تتحقق بسبب انتشار فيروس (كورونا) وتأجيل الأولمبياد إلى 2021.