مسؤول إسرائيل كبير: تم تلبية جميع مطالبنا وفي طريقنا لاتفاق تاريخي مع لبنان

ونقل موقع (والا) أن هذه الصيغة النهائية هي النسخة المعدلة مع إضافة التغييرات والتعديلات الأخيرة التي أعقبت تعثر المفاوضات قبل أيام.



ولفت الموقع نقلاً عن المسؤول الأميركي، أن الأمور باتت قريباً جداً الأن من التوصل للاتفاق الذي يتم العمل عليه منذ أسابيع.



بدوره، أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنّه يأمل إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي أموس هوكستين شوطاً متقدماً.



وأشار عون إلى تقلص الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي.



رام الله - دنيا الوطننقلت إذاعة جيش الاحتلال عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، إنه "تم تلبية جميع مطالب إسرائيل" بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان.وأضاف: "تم إصلاح التغييرات التي طلبناها، لقد حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية، ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي مع لبنان".وكشف مسؤول أميركي كبير، أن الوسيط الخاص بملف ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان آموس هوكستين، أرسل الصيغة النهائية لاتفاق الحدود البحرية.