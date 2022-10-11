عاجل

  • مجموعات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال في اليوم الثاني مما يسمى (عيد العُرش اليهودي)

دولي

مسؤول إسرائيل كبير: تم تلبية جميع مطالبنا وفي طريقنا لاتفاق تاريخي مع لبنان

مسؤول إسرائيل كبير: تم تلبية جميع مطالبنا وفي طريقنا لاتفاق تاريخي مع لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، إنه "تم تلبية جميع مطالب إسرائيل" بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان.

وأضاف: "تم إصلاح التغييرات التي طلبناها، لقد حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية، ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي مع لبنان".

وكشف مسؤول أميركي كبير، أن الوسيط الخاص بملف ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان آموس هوكستين، أرسل الصيغة النهائية لاتفاق الحدود البحرية.

ونقل موقع (والا) أن هذه الصيغة النهائية هي النسخة المعدلة مع إضافة التغييرات والتعديلات الأخيرة التي أعقبت تعثر المفاوضات قبل أيام.

ولفت الموقع نقلاً عن المسؤول الأميركي، أن الأمور باتت قريباً جداً الأن من التوصل للاتفاق الذي يتم العمل عليه منذ أسابيع.

بدوره، أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنّه يأمل إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي أموس هوكستين شوطاً متقدماً.

وأشار عون إلى تقلص الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي.

أخبار ذات صلة

بايدن: القصف الروسي وحشي وبوتين سيدفع الثمن

بايدن: القصف الروسي وحشي وبوتين سيدفع الثمن

الوسيط الأميركي يسلم الصيغة المعدلة والنهائية لملف ترسيم الحدود

الوسيط الأميركي يسلم الصيغة المعدلة والنهائية لملف ترسيم الحدود

الأردن يعيد إسرائيليا عبر الحدود

الأردن يعيد إسرائيليا عبر الحدود

ألمانيا تعلن تعرض قنصليتها في كييف لضربة روسية

ألمانيا تعلن تعرض قنصليتها في كييف لضربة روسية

الدفاع الروسية: حققنا الأهداف من الضربة المكثفة في أوكرانيا

الدفاع الروسية: حققنا الأهداف من الضربة المكثفة في أوكرانيا

الرئيس الروسي: ضربات اليوم على أوكرانيا مجرد تحذير

الرئيس الروسي: ضربات اليوم على أوكرانيا مجرد تحذير

مصرع 76 شخصاً جراء غرق قارب في نيجيريا

مصرع 76 شخصاً جراء غرق قارب في نيجيريا

الاتحاد الأوروبي: لا مكان لمثل هذه الأعمال الروسية في القرن الـ 21

الاتحاد الأوروبي: لا مكان لمثل هذه الأعمال الروسية في القرن الـ 21

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد من هيئة الأسرى بغزة يشارك في فعاليات الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

وفد من هيئة الأسرى بغزة يشارك في فعاليات الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في القدس واعتداءات للمستوطنين بسلفيت

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في القدس واعتداءات للمستوطنين بسلفيت

تدهور الوضع الصحي لأحد المعتقلين المضربين عن الطعام

تدهور الوضع الصحي لأحد المعتقلين المضربين عن الطعام

دعوات متواصلة للحشد والرباط في الأقصى لصد عدوان المستوطنين

دعوات متواصلة للحشد والرباط في الأقصى لصد عدوان المستوطنين

رئيس سلطة المياه يحاضر بكبار ضباط هيئة التدريب العسكري

رئيس سلطة المياه يحاضر بكبار ضباط هيئة التدريب العسكري

مركز حقوقي بغزة يدعو الجهات التنفيذية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام

مركز حقوقي بغزة يدعو الجهات التنفيذية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام

طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء في ختام جلسته

طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء في ختام جلسته

منوعات

شاهد: شيرين عبدالوهاب تكشف عن أصعب الظروف التي مرت بها

شاهد: شيرين عبدالوهاب تكشف عن أصعب الظروف التي مرت بها

بعد إصابتها بالسرطان.. ماذا قالت هاندا أرتشيل عن ابنة شقيقتها؟

بعد إصابتها بالسرطان.. ماذا قالت هاندا أرتشيل عن ابنة شقيقتها؟

شاهد: عمرو أديب عن عروس الإسماعيلية &#34;الضرب الزوجة في مصر عادي&#34;

شاهد: عمرو أديب عن عروس الإسماعيلية "الضرب الزوجة في مصر عادي"

شاهد: إدارة (إنستغرام) تحجب حساب فنان شهير بسبب إهانته للـ&#34;يهود&#34;

شاهد: إدارة (إنستغرام) تحجب حساب فنان شهير بسبب إهانته للـ"يهود"

شاهد كيف دافعت ياسمين عز عن نفسها بعد دعمها الجريء للرجال

شاهد كيف دافعت ياسمين عز عن نفسها بعد دعمها الجريء للرجال

شاهد: أصالة تصدم متابعيها بإطلالة غريبة لها

شاهد: أصالة تصدم متابعيها بإطلالة غريبة لها

طلاق جديد لثنائي في الوسط الفني يحدث ضجة

طلاق جديد لثنائي في الوسط الفني يحدث ضجة

شاهد: ابنة طلعت زكريا تكشف عن السبب الحقيقي لوفاة والدها

شاهد: ابنة طلعت زكريا تكشف عن السبب الحقيقي لوفاة والدها

شاهد: شريف منير يحدث ضجة من جديد بطلاقه

شاهد: شريف منير يحدث ضجة من جديد بطلاقه

شاهد: إطلالة غريبة لمحمد هنيدي بشعر طويل ولحية كثيفة

شاهد: إطلالة غريبة لمحمد هنيدي بشعر طويل ولحية كثيفة

عربي

الرئيس اللبناني: المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية قطعت شوطاً متقدماً

الرئيس اللبناني: المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية قطعت شوطاً متقدماً

زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

خلال ساعات.. لبنان يتسلم مسودة الاقتراح الأخير عن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

خلال ساعات.. لبنان يتسلم مسودة الاقتراح الأخير عن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الرئاسة اللبنانية: سنتسلم الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم الحدود خلال ساعات

الرئاسة اللبنانية: سنتسلم الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم الحدود خلال ساعات