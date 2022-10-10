وفاة طالبة مصرية إثر اعتداء مدرس عليها لسبب غريب

رام الله - دنيا الوطنتوفيت الطالبة بسملة أسامة علي محمد (9 سنوات)، داخل العناية المركزة لمستشفى الطوارئ الجامعي في المنصورة، بعد أيام من إصابتها بنزيف في المخ، واتهام مدرس بالتسبب في إصابتها، بعد أن ضربها على رأسها بسبب خطأها في "الإملاء" داخل الفصل.وكانت محافظة الدقهلية أصدرت بيانًا الثلاثاء الماضي، أعلنت فيه تقديم الرعاية الطبية للطالبة بسملة من مدرسة طرانيس العرب الابتدائية بالسنبلاوين، ومتابعة حالتها الصحية أولا بأول واتخاذ كل ما يلزم طبيا.وزار دكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أسرة الطالبة بالمستشفى وأعلن صرف 20 ألف جنيه إعانة عاجلة للأسرة، بحسب (بوابة الأهرام المصرية).ووفق التقرير الطبي فإنه أثبت أن الطالبة فور دخولها المستشفى، بعد الاعتداء عليها، من قبل المدرس بالضرب داخل المدرسة، تعاني من نزيف داخلي بالمخ مع اضطرابات في درجة الوعي، وتم حجزها بقسم جراحة المخ والأعصاب داخل العناية المركزة في المستشفى الطوارئ الجامعي.وقرر محافظ الدقهلية، الثلاثاء الماضى إيقاف المدرس لمدة ثلاثة أشهر، وإحالته إلى التحقيق الفوري لتعديه على إحدى التلميذات بالضرب المبرح، واستبعاد مدير المدرسة وإحالته للتحقيق وإلحاقه بديوان الإدارة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيق، لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعدم إبلاغه الجهات المسؤولة.