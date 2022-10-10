بايدن: القصف الروسي وحشي وبوتين سيدفع الثمن

رام الله - دنيا الوطناستنكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بشدة القصف الصاروخي الروسي الذي طال عدة مدن في أوكرانيا صباح اليوم الاثنين، قائلا إنه "يظهر الوحشية المطلقة للحرب غير الشرعية التي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأضاف بايدن في بيان: "هذه الهجمات قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أهدافا لا طائل عسكريا لها"، مؤكدا: "سوف نواصل فرض عقوبات على روسيا بسبب عدوانها".ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الضربات الصاروخية تؤدي فقط إلى "تعزيز التزامنا أكثر الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا مهما طال الوقت".وتابع: "سنواصل إلى جانب حلفائنا وشركائنا فرض عقوبات على روسيا بسبب عدوانها، ومحاسبة بوتين وروسيا على الفظائع وجرائم الحرب التي تُرتكب، وتقديم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية للدفاع عن بلادها وحريتها".