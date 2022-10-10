الوسيط الأميركي يسلم الصيغة المعدلة والنهائية لملف ترسيم الحدود



بدوره، أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنّه يأمل إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي أموس هوكستين شوطاً متقدماً.



وأشار عون إلى تقلص الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي.



ورأى أيضاً أنّ الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي، وفق تعبيره.







رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤول أميركي كبير أن الوسيط الخاص بملف ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان آموس هوكستين أرسل الصيغة النهائية لاتفاق الحدود البحرية.ونقل موقع (والا) أن هذه الصيغة النهائية هي النسخة المعدلة مع إضافة التغييرات والتعديلات الأخيرة التي أعقبت تعثر المفاوضات قبل أيام.ولفت الموقع نقلاً عن المسؤول الأميركي، أن الأمور باتت قريباً جداً الأن من التوصل للاتفاق الذي يتم العمل عليه منذ أسابيع.