الدفاع الروسية: حققنا الأهداف من الضربة المكثفة في أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا اليوم الاثنين، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة.وقالت في بيان لها: "اليوم وجهت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لمواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. تم تحقيق هدف الضربة حيث أصيبت كل المواقع التي حددت (كأهداف)".وأضافت أن قواتها صدت خلال اليوم الماضي هجمات للجيش الأوكراني على عدة محاور، منها كوبيانسك (شمال شرق) وكراسني ليمان (شمال دونيتسك) ونيكولايف-كريفوي روغ (جنوب)، مشيرة إلى أن خسائر الأوكرانيين على هذه المحاور تجاوزت 100 جندي و14 دبابة.