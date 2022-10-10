الرئيس الروسي: ضربات اليوم على أوكرانيا مجرد تحذير

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "القوات الروسية وجهت ضربات بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع عسكرية أوكرانية". لافتًا إلى أن "الرّد سيكون أشد على أي أعمال إرهابية".وتابع بوتين في كلمة له في أعقاب القصف الروسي الذي استهدف العاصمة كييف، صباح اليوم، أنه "على نظام كييف توقع هجمات أقوى في حال واصل استهداف روسيا".أضاف: "أوكرانيا تنفذ هجمات إرهابية عدة وأعمالا تخريبية ضد منشآت مدنية وبنى تحتية روسية، واستهدفت محطة الطاقة النووية في كورسك".ولفت إلى أن "النظام الأوكراني بأعماله وضع نفسه في موقع واحد مع العمليات الإرهابية العالمية. مشددًا على أنه "من المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون رد".وشدّد على أنه "في حال تكرار الأعمال الإرهابية الأوكرانية سيكون ردنا أكثر قسوة ومناسبا لما نتعرض له"واستدرك الرئيس الروسي أن "ترك الأعمال الإجرامية الأوكرانية دون رد هو شيء مستحيل. مشيرًا إلى أن "الرد سيكون بنفس درجة التهديدات المحدقة بروسيا ".