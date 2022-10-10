مصرع 76 شخصاً جراء غرق قارب في نيجيريا



وأضاف محمد بوخاري في البيان "أدعو لراحة نفوس المتوفين ولسلامة الجميع وسلامة أفراد أسر ضحايا هذا الحادث المأسوي"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).



ويشار إلى أن 29 من ولايات نيجيريا الـ36 تشهد فيضانات كبرى، وأنامبرا هي إحدى ولايات نيجيريا التي اجتاحتها فيضانات شديدة منذ بداية موسم الأمطار.



وقال منسق الهيئة الوطنية لإدارة الأحوال الطارئة ثيكمان تانيمو إن: "منسوب المياه مرتفع جداً ويعرّض عملية البحث والإنقاذ لمخاطر كبرى"، لافتاً إلى أن الهيئة طلبت من سلاح الجو النيجيري توفير مروحيات لاستخدامها في عملية الإنقاذ.



وتشهد نيجيريا حوادث قوارب بسبب حمولاتها الزائدة والسرعة وقلّة الصيانة وتجاهل قواعد الملاحة، ومنذ بداية موسم الأمطار شهدت مناطق عدة في البلاد فيضانات مدمّرة.



وأتت الفيضانات على مساحات زراعية ومحاصيل، ما أثار مخاوف من شح المواد الغذائية والمجاعة في بلاد تعاني تداعيات جائحة (كورونا) والحرب في أوكرانيا.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت نيجيريا، مساء الأحد، عن مصرع 76 شخصاً جراء غرق قاربهم، يوم الجمعة الماضي، في نهر النيجر بولاية أنامبرا بجنوب شرق البلاد.وقال مكتب الرئيس النيجيري محمدو بوخاري في بيان، إن "القارب الذي كان على ما يبدو يقل 85 شخصاً يُعتقد أنه انقلب في أعقاب فيضانات في منطقة أوغبارو بولاية أنامبرا، وخدمات الطوارئ أكدت أن عدد القتلى بلغ 76".