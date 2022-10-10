الرئيس اللبناني: المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية قطعت شوطاً متقدماً

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس اللبناني، العماد ميشيل عون، اليوم الاثنين، إن "المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية قطعت شوطا متقدماً".وأعرب عون في تصريح نقلتها قناة (الجزيرة)، عن أمله في إنجاز الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية خلال أيام.ومن المتوقع أن يتسلم لبنان خلال الساعات القليلة المقبلة، مسودة الاقتراح الأخير عن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، من الوسيط الأميركي آموس هوخشتاين.وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أعلنت أنّ الرئيس ميشال عون تلقى، أمس الأحد، اتصالاً من الموفد الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أطلعه فيه على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية.وأضافت الرئاسة أنّ "هوخشتاين أكد للرئيس عون اختتام جولات النقاش، وتحديد الملاحظات، وسيرسل الصيغة النهائية خلال ساعات"، معقبةً بأنّ "لبنان من جهته، سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكستين بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب".ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الاعتقاد لدى المراقبين، يسود بأن التوقيع ذاته بين الطرفين لم يتم قبل موعد الانتخابات العامة في إسرائيل المزمع إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.وأعلنت شركة (إنرجيان) المشغلة لحقل (كاريش) للغاز، أمس الأحد، ربط منصة الحقل الواقع بالبحر المتوسط، بشبكة الغاز الإسرائيلية، وبدأت في ضخ الغاز من الساحل إلى المنصة لاختبار الأنابيب.ونقل موقع (والا) الإسرائيلي عن الشركة القول "إنه بعد الحصول على الموافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية، بدأت عملية تدفق الغاز عبر نظام الأنابيب تحت الماء إلى المنصة (ضخ عكسي)".ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن إسرائيل أبلغت لبنان عبر المبعوث الأمريكي، أن ضخ الغاز جزء مهم من عملية تشغيل الحفارة (المنصة) وليس بداية إنتاج الغاز.