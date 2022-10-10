الاتحاد الأوروبي: لا مكان لمثل هذه الأعمال الروسية في القرن الـ 21

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن ثمانية على الأقل قتلوا، وأصيب 12 آخرون في سلسلة انفجارات جراء قصف روسي استهدفت العاصمة كييف.

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن حرب بوتين على أوكرانيا تهديد مباشر ضد الغرب، مشيراً إلى أنه "لا مكان لمثل هذه الأعمال في القرن الـ 21".وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن مزيداً من الدعم العسكري في الطريق إلى أوكرانيا وندين أفعال روسيا بأشد العبارات.من جهتها، قالت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إن الضربات الصاروخية على أوكرانيا، "غير مقبولة".وقال وزير الخارجية البريطاني، في تصريح نقلته وسائل إعلام عربية، "من الواضح أن ما شاهدناه اليوم هو عرض للضعف وليس القوة من قبل بوتين".من جهة أخرى، دعت وزارة الخارجية الصينية، إلى وقف التصعيد في أوكرانيا بعد أن هزت انفجارات عدة مدن منها كييف.وقال المتحدث باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة صحفية "نأمل في وقف التصعيد قريباً، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.ولم يقتصر القصف على العاصمة كييف بل طال مدن أخرى في البلاد، بحسب الرئاسة الأوكرانية.