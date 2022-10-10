وزارة الدفاع الأوكرانية: سنسعى للانتقام من الضربات الصاروخية الروسية

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع الأكرانية إنها "ستسعى للانتقام من الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدنا في أنحاء أوكرانيا صباح الاثنين".وأضافت الوزارة: "سقط ضحايا ووقع دمار.. سيُعَاقَب العدو على الألم والموت الذي تسبب فيه بأرضنا، سنأخذ بثأرنا"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وكشفت الشرطة الأوكرانية عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 12 بجروح في حملة القصف التي استهدفت كييف، فيما أعلن الجيش الأوكراني، أن روسيا أطلقت 75 صاروخا على أوكرانيا في حملة قصف استهدفت عدة مدن.وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجنيي على موقع التواصل الاجتماعي (تلغرام)، أن "المعتدي أطلق قبل الظهر 75 صاروخا أسقطت دفاعاتنا الجوية 41 منها"، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت كذلك "طائرات مسيرة عسكرية".