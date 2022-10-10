عربي

زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقدم زورق حربي تابع للجيش الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 259 مترا ولمدة 35 دقيقة.

ووفقًا لما نقله موقع (سبوتنيك)، فإنه سيتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

من المتوقع أن يتسلم لبنان خلال الساعات القليلة المقبلة، مسودة الاقتراح الأخير عن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، من الوسيط الأميركي آموس هوخشتاين.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أعلنت أنّ الرئيس ميشال عون تلقى، أمس الأحد، اتصالاً من الموفد الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أطلعه فيه على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية.

وأضافت الرئاسة أنّ "هوخشتاين أكد للرئيس عون اختتام جولات النقاش، وتحديد الملاحظات، وسيرسل الصيغة النهائية خلال ساعات"، معقبةً بأنّ "لبنان من جهته، سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكستين بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب".

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عربي

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