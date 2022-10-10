فيديو.. قتلى وجرحى في قصف عنيف استهدف العاصمة كييف





وقال عمدة كييف، إن انفجارات قوية ضربت وسط العاصمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، فيما تصاعدت أعمدة الدخان جراء الانفجارات.



وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية، بأن قصفاً بالصواريخ على كييف خلّف ضحايا وخسائر مادية.





وهذه أول ضربة تستهدف وسط العاصمة منذ 26 حزيران/يونيو الماضي، وفق ما أوردت وكالة (فرانس برس).





يأتي ذلك بعد يومين من انفجار استهدف جسر (كيرتش) الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.





وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الانفجار عمل إرهابي، متهماً الاستخبارات الأوكرانية بأنها وراء الحادث.















رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الاثنين، بوقوع قتلى وجرحى، في قصف عنيف استهدف العاصمة كييف.